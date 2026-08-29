Ranking con los bancos que pagarán el CDT más alto en septiembre 2026: últimas tasas

Los Certificados de Depósito a Término (CDT) continúan siendo una de las alternativas más usadas entre los que buscan obtener rentabilidad por sus ahorros sin asumir los mismos riesgos de otras inversiones. Para septiembre de 2026, algunas entidades financieras ofrecen tasas que superan el 13% de rentabilidad, aunque el rendimiento final depende del monto invertido y del tiempo elegido.

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¿Qué es un CDT?

Un Certificado de Depósito a Término o CDT es un producto financiero de inversión segura, en donde los bancos destinan un porcentaje de rentabilidad por tiempo. En Colombia, existen plazos de 6, 12, 18 y 24 meses.

De igual forma, recuerde que existe una relación entre el porcentaje de la inversión y el tiempo. Pero, al momento de solicitar y aceptar el tiempo, no hay forma de retirar el dinero anticipadamente; por ello es crucial revisar el valor de inversión.

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CDT Banco Pichincha

Banco Pichincha es el banco con mayor porcentaje de rentabilidad en Colombia. Sus condiciones varían dependiendo del plazo y de las características, las cuales están establecidas por la entidad de la siguiente forma:

10% de rentabilidad a 90 días.

10,20% de rentabilidad a 120 días.

11,50% de rentabilidad a 180 días.

13,50% de rentabilidad a 360 días.

Para realizar la apertura de la cuenta se puede de manera virtual o presencial con un valor mínimo de $500.000 pesos colombianos.

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CDT Nu

Nu ofrece CDT con diferentes tasas dependiendo del plazo elegido. Actualmente, la entidad mantiene los montos de la siguiente forma para el valor mínimo, que es de $50.000 pesos colombianos :

9,50% de rentabilidad a 90 días.

9,60% de rentabilidad a 120 días.

10,50% de rentabilidad a 180 días.

11% de rentabilidad a 360 días.

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CDT Banco de Bogotá

Banco de Bogotá también aparece entre las alternativas con tasas competitivas para los CDT. Las tasas ofrecidas por la entidad están de la siguiente forma:

9,45% de rentabilidad a 90 días.

9,50% de rentabilidad a 120 días.

9,90% de rentabilidad a 180 días.

10,30% de rentabilidad a 360 días.

En este caso, la apertura de la cuenta se puede hacer de manera virtual o presencial con un valor mínimo de $100.000 pesos colombianos.

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CDT Davivienda

Davivienda también ofrece CDT con diferentes condiciones y tasas de interés. La información publicada por la entidad muestra que las tasas de los CDT pueden variar según el plazo y las condiciones del mercado. En el caso de una inversión mínima, que en este caso es de $500.000 pesos colombianos.

9% de rentabilidad a 90 días.

9,15% de rentabilidad a 120 días.

9,3% de rentabilidad a 180 días.

9,4% de rentabilidad a 360 días.

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CDT Bancolombia

En el caso de Bancolombia, no se puede asignar una única tasa al banco para construir el ranking, debido a que la entidad establece diferentes rendimientos según el monto y el plazo. Sin embargo, con una inversión de $1.000.000 pesos colombianos, que es el valor mínimo solicitado por la entidad, se puede ver de la siguiente forma:

8,15% de rentabilidad a 90 días.

8,75% de rentabilidad a 120 días.

8,95% de rentabilidad a 180 días.

8,60% de rentabilidad a 360 días.

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¿Cómo funciona un CDT en Colombia?

Elegir el monto y el plazo: Se define cuánto dinero se va a invertir y el tiempo.

Se define cuánto dinero se va a invertir y el tiempo. Pacta la tasa de interés: La entidad financiera asigna una tasa fija o variable que indica el interés de la inversión, de igual forma, en la mayoría de los bancos expuestos en esta nota, se puede elegir si se quiere ver la rentabilidad al finalizar el tiempo o en plazos otorgados por la entidad.

Bloqueo del dinero: El dinero permanece inmovilizado en la entidad durante el plazo acordado.

El dinero permanece inmovilizado en la entidad durante el plazo acordado. Ganancias: Al cumplirse el plazo, el banco devuelve el capital inicial más los intereses según lo pactado.

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