CRC abrió convocatoria de trabajo con salario de hasta $23 millones: paso a paso para inscribirse

CRC abrió convocatoria de trabajo con salario de hasta $23 millones: requisitos y paso a paso

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) abrió una convocatoria laboral dirigida a profesionales con experiencia en análisis económico y evaluación regulatoria del sector de las comunicaciones.

La entidad busca un perfil de Economista Senior, con formación especializada y experiencia en áreas relacionadas con el análisis de mercados y la regulación. De acuerdo con la información publicada por la CRC, la oferta contempla una asignación salarial de entre $11 millones y $23 millones, sujeta al otorgamiento de prima técnica por desempeño.

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¿Cuál es el perfil que busca la CRC?

La convocatoria está dirigida a profesionales en Economía que cuenten con maestría en Economía, Matemáticas o Estadística y tarjeta profesional.

Uno de los principales requisitos es acreditar al menos 48 meses de experiencia profesional en áreas relacionadas con el análisis económico y la evaluación regulatoria.

Entre los conocimientos y campos de experiencia solicitados se encuentran:

Microeconomía.

Organización industrial. Diseño de mecanismos.

Evaluación de impacto.

Formulación de alternativas.

Microeconometría.

La CRC señala que tanto la formación académica como la experiencia registrada para la convocatoria tienen carácter eliminatorio.

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Salario para la vacante de la CRC

La oferta contempla un rango salarial de $11.000.000 a $23.000.000, de acuerdo con las condiciones establecidas para el cargo y sujeto al otorgamiento de prima técnica por desempeño. La convocatoria tiene como fecha de cierre el 27 de septiembre de 2026.

La CRC es una entidad técnica encargada de regular los mercados de comunicaciones, televisión, radiodifusión sonora y servicios postales.

Entre sus funciones está promover condiciones de competencia y establecer medidas regulatorias relacionadas con la prestación de estos servicios. La propia entidad dispone de una sección de ofertas de empleo para consultar sus vacantes.

Paso a paso para postularse a la convocatoria: