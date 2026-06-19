Estos son los bancos que más ganaron y perdieron en abril: 26 aumentaron utilidades y 4 en déficit

¿Cómo recibir dinero cotizado en pensión sin cumplir con semanas exigidas? Paso a paso y requisitos

La Superintendencia Financiera reveló los resultados del sistema financiero colombiano en cuanto a la actividad económica del país en abril.

Según las cifras de la entidad, los bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, fiduciarias y demás entidades vigiladas por la Superfinanciera administran a cierre de abril recursos por más de $3.600 billones de pesos, una cifra equivalente a casi dos veces el tamaño de toda la economía colombiana medida por el Producto Interno Bruto (PIB).

Detrás de este crecimiento hay dos grandes factores clave. Por un lado, están los activos propios de las entidades financieras, es decir, el dinero y las inversiones que pertenecen a bancos, aseguradoras y demás compañías del sector. Y por el otro, se encuentran los recursos administrados para terceros, como los ahorros pensionales, cesantías, fondos de inversión y patrimonios fiduciarios.

Esto refleja que cada vez más colombianos utilizan mecanismos de ahorro e inversión administrados por entidades financieras.

¿Cuál tiene la mayor utilidad?

Este es el ranking de utilidades

Bancolombia , que se consolidó como la entidad con mayores ganancias del país durante el primer cuatrimestre del año, con más de $2 billones .

, que se consolidó como la entidad con mayores ganancias del país durante el primer cuatrimestre del año, con más de . Davivienda ($706 mil millones)

($706 mil millones) Banco de Bogotá ($474 mil millones).

El grupo de los diez bancos con mejores resultados también incluye a entidades como BBVA Colombia, Banco de Occidente, Banco Popular, Citibank, Banco AV Villas, Itaú y Scotiabank Colpatria, reflejando una recuperación más generalizada dentro de la industria.

La mejora en las utilidades estuvo impulsada por varios factores: una menor presión de la cartera vencida, mayores ingresos por intermediación financiera y una recuperación gradual de la demanda de crédito por parte de hogares y empresas.

Cuatro bancos terminaron el periodo en rojo

De los 30 bancos analizados, cuatro registraron pérdidas durante los primeros cuatro meses del año. Entre ellos aparecen:

Banco Pichincha , con una pérdida de $49 mil millones

, con una pérdida de $49 mil millones Lulo Bank con pérdida de $12 mil millones

con pérdida de $12 mil millones Bancoomeva con pérdida de $8 mil millones

con pérdida de $8 mil millones Itaú con pérdida de $6 mil millones.

¿Qué significa esto para el sector?

De acuerdo con la Superfinanciera, las utilidades acumuladas llegaron a $48,7 billones, una cifra superior a la registrada en el mismo periodo de 2025. El crecimiento supera el 50%, impulsado principalmente por el mejor desempeño de las inversiones, la reducción de algunos riesgos de cartera y la recuperación de la actividad crediticia.

Para los hogares y empresas está en la recuperación de la cartera de créditos ya que:

La cartera bruta del sistema alcanzó los $785,1 billones y completó un año consecutivo creciendo en términos reales.

y completó un año consecutivo creciendo en términos reales. El segmento con mayor crecimiento fue e l microcrédito , dirigido principalmente a pequeños negocios y emprendedores, con un aumento real de 11,2% .

, dirigido principalmente a pequeños negocios y emprendedores, con un . Los créditos de vivienda crecieron 5,9% .

. Los créditos de consumo , utilizados para financiar compras, estudios, viajes o gastos personales, con una expansión de 3,7%.

, utilizados para financiar compras, estudios, viajes o gastos personales, con una La cartera comercial mostró señales positivas al crecer 1,6%.

Además, otro indicador que suele observarse para medir la salud financiera es la cartera vencida, es decir, los créditos con retrasos en los pagos.

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En abril, los préstamos en mora disminuyeron 15% frente al mismo mes del año anterior, lo que permitió que el indicador de calidad de cartera bajara de 4,6% a 3,8%.

En otras palabras, estas cifras muestran que las familias y empresas están retomando gradualmente la demanda de financiamiento luego de las tasas de interés elevadas y mayores restricciones para acceder al crédito.