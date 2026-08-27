Cuánto paga un CDT por 1 millón de pesos en Colombia: Rentabilidad en agosto principales bancos

El Certificado de Depósito a Término (CDT) es una de las formas de ahorro e inversión más usadas en Colombia. Consiste en rentabilizar el dinero a través de bancos, entidades a las que se les presta un monto de dinero a una cantidad de tiempo determinado y lo regresan con intereses.

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¿Qué es un CDT?

En Colombia, los bancos tienen varios porcentajes de rentabilidad a través de CDT, aunque también depende del plazo: siendo los más usuales de 6, 12, 18 y 24 meses. Entre mayor sea el tiempo, más ganancia obtendrá la persona.

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Es importante saber que, al momento de solicitar y aceptar el tiempo del CDT, no es posible retirar el dinero anticipadamente, por lo que es clave calcular bien cuánto dinero destinar y por cuánto.

¿Cuánto paga un CDT por 1 millón de pesos en agosto en Colombia?

A 6 MESES

Pibank: recibirá $1.049.142 en enero 2027

recibirá en enero 2027 Banco Finandina: recibirá $1,052,333 en enero 2027

recibirá en enero 2027 KOA : recibirá $ 1.055.969 en enero de 2027

: recibirá en enero de 2027 Banco Popular: recibirá $ 1.048.228 en enero de 2027

recibirá en enero de 2027 Banco Caja Social: recibirá $ 1.031.174 en enero de 2027

recibirá en enero de 2027 Bancolombia: recibirá $ 1.011.925 en enero de 2027

recibirá en enero de 2027 Davivienda: recibirá $ 1.043.648 en enero de 2027

recibirá en enero de 2027 Banco Falabella: recibirá $ 1.048.456 en enero de 2027

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A 1 AÑO

Pibank: recibirá $1.129.600 en agosto de 2027

recibirá en agosto de 2027 Banco Finandina: recibirá $1,120,000 en agosto de 2027

recibirá en agosto de 2027 KOA : recibirá $ $ 1.123.840 en agosto de 2027

: recibirá en agosto de 2027 Banco Popular: recibirá $ $ 1.103.680 en agosto de 2027

recibirá en agosto de 2027 Banco Caja Social: recibirá $ $ 1.063.360 en agosto de 2027

recibirá en agosto de 2027 Bancolombia: recibirá $ $ 1.030.720 en agosto de 2027

recibirá en agosto de 2027 Davivienda: recibirá $ $ 1.092.160 en agosto de 2027

recibirá en agosto de 2027 Banco Falabella: recibirá $ $ 1.105.119 en agosto de 2027

¿Cómo funciona un CDT en Colombia?