Esta es la mesada más alta que entregará Colpensiones con la reforma pensional: tope máximo

La entrada en vigencia de la reforma pensional modificará la manera en que los colombianos realizarán sus aportes y, posteriormente, recibirán su pensión.

Uno de los principales cambios está relacionado con la distribución de las cotizaciones entre Colpensiones y las administradoras de fondos privados.

Por esta razón, una de las preguntas que surge entre los trabajadores es cuál será el valor máximo que podrá recibir un pensionado dentro del nuevo esquema y qué papel tendrá Colpensiones en el pago de esas mesadas.

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¿Cómo funcionará la cotización con la reforma pensional?

El nuevo modelo está estructurado en cuatro componentes: los pilares solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. Cada uno tiene características diferentes y está dirigido a distintos grupos de la población, dependiendo de sus condiciones laborales y de sus aportes.

En el caso del pilar contributivo, los trabajadores deberán realizar sus cotizaciones obligatorias a Colpensiones hasta el equivalente a 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Cuando el ingreso laboral supere ese límite, el excedente de la cotización deberá dirigirse al fondo privado de pensiones que haya elegido el afiliado, de acuerdo con las reglas establecidas por el nuevo sistema.

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¿Cuál será la mesada máxima de Colpensiones?

El límite de los aportes que deben permanecer en el componente público es un elemento determinante para entender cómo se financiará la pensión.

Colpensiones administrará el componente correspondiente a las cotizaciones realizadas hasta el límite establecido por la reforma.

Por lo tanto, el valor de la prestación que provenga exclusivamente de ese componente estará relacionado con los aportes efectuados, el tiempo cotizado y las demás condiciones que establece la legislación pensional.

Sin embargo, esto no significa que una persona con ingresos superiores al límite vaya a tener necesariamente una pensión restringida a ese monto. En esos casos, el ingreso pensional podrá estar compuesto por el componente administrado por Colpensiones y por los recursos acumulados en el ahorro individual.

¿Cómo se calculará la pensión con aportes públicos y privados?

Para quienes tengan ingresos que superen los 2,3 salarios mínimos, la pensión podrá tener una composición mixta. Una parte corresponderá al componente de prima media y otra estará relacionada con el ahorro complementario administrado por un fondo privado.

En este orden de ideas, el ingreso que finalmente reciba cada jubilado no dependerá únicamente de Colpensiones. Para determinarlo será necesario tener en cuenta factores como la historia laboral, el número de semanas cotizadas, los ingresos sobre los que se hicieron los aportes y los recursos acumulados en el componente complementario.