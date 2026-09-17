El senador David Racero se salva de la medida de aseguramiento por el caso Fruver

Bogotá

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió no imponer una medida de aseguramiento contra el senador del Pacto Histórico, David Racero, quien es investigado por el delito de concusión, que es cuando un funcionario público abusa de su cargo para presionar a una persona.

En el caso investigado por el alto tribunal David Racero habría usado a personas adscritas a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), para apoyar un negocio familiar. Lo anterior, en el célebre caso que involucra un negocio de frutas y verduras en Bogotá o Fruver que se aborda desde el año 2020.

El proceso judicial busca esclarecer si el congresista utilizó de manera irregular a integrantes de su equipo para asuntos relacionados con ese negocio particular y familiar.

Recordemos que por este mismo caso el Consejo de Estado tras una investigación que se extendió durante 18 meses, emitió en febrero de este año un fallo que indica que David Racero no incurrió en irregularidades con su Unidad de Trabajo Legislativo.

Aunque la Corte Suprema de Justicia no impuso una medida de aseguramiento en contra del congresista Racero, si continuará investigándolo hasta que tomen una decisión definitiva en el caso.