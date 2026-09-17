Precio del café HOY 17 de septiembre: el valor del fruto sigue en caída libre a finales de semana

Primer plano de manos sosteniendo una mezcla de cerezas de café rojas y granos de café tostados. Foto Getty Images.

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) publicó el precio oficial del café en Colombia para la jornada de hoy 17 de septiembre, incluyendo el valor de carga, el kilogramo y la arroba. Estas cifras se actualizan diariamente una vez finaliza la sesión de la Bolsa de Nueva York (NYSE), mercado que sirve como referente para la cotización interna del grano.

El precio del café pergamino seco se determina a partir de variables como la cotización internacional del café y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano, factores que inciden directamente en los ingresos de los productores.

Por medio de la anterior, la Federación Nacional de Cafeteros establece diariamente un precio de referencia para la compra del café, con el propósito de brindar mayor estabilidad y transparencia en la comercialización del producto a nivel nacional.

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Este es el precio del café en Colombia hoy 17 de septiembre de 2026

Según el informe entregado por la Federación Nacional de Cafeteros, para este jueves 17 de septiembre el precio del café en Colombia se cotiza en $2,000,000 COP por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

De igual forma, se menciona dentro del documento que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este 17 de septiembre se mantiene en $10.000 COP por kilogramo.

Con este nuevo reporte, el precio de la carga de café continúa desvalorizándose en el precio, esta vez rozando el umbral de los $ 2.000.000 COP. Esto, comparado con el último reporte del miércoles 16 de septiembre, la cotización cerró en los $2,005,000 COP por carga, por lo que el precio disminuyó unos $5.000 COP.

¿Cuál es el país que produce más café a nivel mundial?

Según Nescafé, Brasil es el país con mayor producción del grano, registrándose una cantidad de 2,68 millones de toneladas métricas anuales; de esta manera, el gigante sudamericano concentra el 35,2% de toda la producción mundial.

¿Cómo está Colombia en el ranking de productores de café?

Colombia se ubica entre los cinco primeros productores del fruto, produciendo más de 760 mil toneladas métricas anuales, distinguiéndose por la producción de café tipo Arábica, que se distingue por su aroma suave y aromático, estando solo por detrás de Vietnam y el primer productor, Brasil.

Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, 17 de septiembre

En el informe realizado por la FNC, se incluyen también los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este 17 de septiembre, en referencia FR 94:

Armenia : Carga $2,000,500 | Kilo $16,004 | Arroba: $200,050

: Carga $2,000,500 | Kilo $16,004 | Arroba: $200,050 Bogotá : Carga $1,999,250 | Kilo $15,994 | Arroba: $199,925

: Carga $1,999,250 | Kilo $15,994 | Arroba: $199,925 Bucaramanga : Carga $1,998,875 | Kilo $15,991 | Arroba: $199,888

: Carga $1,998,875 | Kilo $15,991 | Arroba: $199,888 Buga : Carga $2,001,250 | Kilo $16,010 | Arroba: $200,125

: Carga $2,001,250 | Kilo $16,010 | Arroba: $200,125 Chinchiná : Carga $2,000,375 | Kilo $16,003 |Arroba: $200,038

: Carga $2,000,375 | Kilo $16,003 |Arroba: $200,038 Cúcuta : Carga $1,998,375 | Kilo $15,987 | Arroba: $199,838

: Carga $1,998,375 | Kilo $15,987 | Arroba: $199,838 Ibagué : Carga $1,999,625 | Kilo $15,997 | Arroba: $199,963

: Carga $1,999,625 | Kilo $15,997 | Arroba: $199,963 Manizales : Carga $2,000,375 | Kilo $16,003 | Arroba: $200,038

: Carga $2,000,375 | Kilo $16,003 | Arroba: $200,038 Medellín : Carga $1,999,625 | Kilo $15,997 | Arroba: $199,963

: Carga $1,999,625 | Kilo $15,997 | Arroba: $199,963 Neiva : Carga $1,998,750 | Kilo $15,990 | Arroba: $199,875

: Carga $1,998,750 | Kilo $15,990 | Arroba: $199,875 Pamplona : Carga $1,998,500 | Kilo $15,988 | Arroba: $199,850

: Carga $1,998,500 | Kilo $15,988 | Arroba: $199,850 Pasto : Carga $1,998,500 | Kilo $15,988 | Arroba: $199,850

: Carga $1,998,500 | Kilo $15,988 | Arroba: $199,850 Pereira : Carga $2,000,375 | Kilo $16,003 | Arroba: $200,038

: Carga $2,000,375 | Kilo $16,003 | Arroba: $200,038 Popayán : Carga $2,000,625 | Kilo $16,005 | Arroba: $200,063

: Carga $2,000,625 | Kilo $16,005 | Arroba: $200,063 Santa Marta : Carga $2,002,125 | Kilo $16,017 | Arroba: $200,213

: Carga $2,002,125 | Kilo $16,017 | Arroba: $200,213 Valledupar: Carga $1,999,750 | Kilo $15,998 | Arroba: $199,975

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¿Cómo apoyar a la población campesina afectada por el terremoto en Colombia?

La FNC lo invita a donar a los damnificados por el terremoto de 7.4 que afectó al territorio colombiano el pasado 10 de agosto.

‘La tierra tembló, pero el corazón cafetero no se quiebra’. Bajo este lema, la FNC se compromete con las familias campesinas afectadas al acompañamiento y a la reconstrucción de los daños.

Se habilitaron tres canales para que los interesados donen su aporte, ingresando al siguiente link.

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