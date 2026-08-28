MinHacienda presentará recorte de $ 21,9 billones de gasto público: “no es una reforma tributaria”

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, radicó ante la Secretaría de la Cámara de Representantes el proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027, por un monto de $636 billones de pesos. (Colprensa – Catalina Olaya)

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anuncio que se llevará a consideración del gabinete un recorte del gasto público por $21,9 billones, una medida que será presentada este sábado 29 de agosto.

El jefe de la cartera explicó que la propuesta busca ajustar el gasto del Estado y será discutida por el gabinete antes de avanzar en las decisiones correspondientes.

“Se presenta a consideración del gabinete un recorte del gasto público de $21,9 billones de pesos. Haremos eso mañana”, afirmó el ministro de Hacienda.

Por otro lado, afirmó que el recorte representaría aproximadamente el 1,1 % del Producto Interno Bruto (PIB) y destacó que el principal esfuerzo debe estar concentrado en la reducción del gasto público. “Es una señal importante que no se pierda de vista que el esfuerzo que hay que hacer es reducir el gasto”.

En desarrollo...