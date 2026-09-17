Carlos René Montoya fue elegido como presidente de Colpensiones por la junta directiva

Carlos René Montoya Muñoz asumió oficialmente como nuevo presidente de Colpensiones, la entidad pública de pensiones, tras ser elegido por a junta directiva de la entidad.

Montoya Muñoz es abogado de la Universidad del Sinú, especialista en Negociación y Manejo de Conflictos, Derecho Procesal Civil y Derecho Administrativo.

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Cuenta con formación en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes y en relaciones laborales con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Durante 25 años ha trabajado en los sectores público y privado. Ha estado en la Auditoría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, la academia y el sector empresarial.

En la sesión de la junta estuvo la ministra del Trabajo, Natalia López, en su calidad de representante del Presidente de la República, así como Diana Margarita Ojeda Visbal y Nicolás Farfán, también representantes del jefe de Estado.

“Colpensiones representa historias de vida, años de trabajo y el futuro de miles de familias. Esta nueva etapa debe permitirnos seguir fortaleciendo una entidad que escuche, responda con eficiencia y entienda que detrás de cada trámite hay una persona que espera un servicio oportuno y respetuoso de sus derechos”, afirmó la ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes.

Los retos

Montoya llega a enfrentarse con el reto de conseguir cinco billones de pesos que hacen falta para pagar las pensiones de los 1,9 millones de colombianos afiliados a Colpensiones en noviembre y diciembre.

Estos recursos permitirían asegurar el desembolso oportuno de las prestaciones económicas a los beneficiarios del sistema público de pensiones.

De hecho, la jefe de la cartera de Trabajo aseguró que “la entidad requiere cerca de 58 billones de pesos para cumplir con sus compromisos en materia de las mesadas de los afiliados al régimen de prima media”.