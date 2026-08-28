ANATO propone medidas para reactivar el turismo tras el terremoto

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) presentó un paquete de medidas para apoyar la recuperación del sector turístico después del terremoto ocurrido el 10 de agosto en Colombia.

La propuesta incluye subsidios para proteger el empleo, reducción del IVA en tiquetes aéreos y paquetes turísticos, líneas especiales de crédito respaldadas por el Fondo Nacional de Garantías, alivios tributarios y flexibilización de penalidades comerciales.

Durante el 30° Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo de ANATO, que se realiza en Barranquilla con más de 1.000 empresarios y profesionales del sector, se analizan las tendencias de la industria y estrategias de apoyo a las regiones afectadas por el sismo.

Uno de los momentos destacados de la jornada estuvo relacionado con la campaña creada por la Asociación “Viajar es Sumar”, que fue presentada durante el evento como una iniciativa para incentivar la reactivación frente a la emergencia.

“Hoy nos reunimos con el corazón puesto en las regiones afectadas por el reciente sismo y, especialmente, en las familias, las comunidades y nuestros empresarios del turismo de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.

Agregó que “desde el primer momento, en ANATO realizamos un diagnóstico de la situación de nuestras Agencias de Viajes Asociadas y de los demás prestadores de la cadena turística en los territorios afectados. Con base en este panorama, estructuramos y radicamos ante el Gobierno Nacional un paquete integral de medidas para proteger el empleo y avanzar en la reactivación”.

De acuerdo con las agencias de viajes, el turismo generó USD 11.418 millones en divisas durante 2025, con un crecimiento de 11,4%. Además, en el primer trimestre de 2026 alcanzó USD 3.146 millones, un 9,4% más que en el mismo periodo del año anterior.

El evento de instalación contó con la participación de Eduardo Verano de la Rosa y Alejandro Char quien anunció una nueva ruta aérea directa entre Barranquilla y Nueva York, que se suma a la conexión ya existente con Madrid.