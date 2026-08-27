MinHacienda explica aumento de Presupuesto 2027: incluye pagos que gobierno Petro no habría incluido

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A través de un comunicado, el Ministerio de Hacienda explicó la razón por la que el Presupuesto General del 2027 es superior en 60 billones de pesos frente al del año pasado, siendo en total 635 billones de pesos.

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Aseguran que “incluye el financiamiento de rubros de obligatorio cumplimiento, que no habían sido considerados en el presupuesto anterior” y que habría dejado el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

¿Cuáles son los gastos adicionales en el Presupuesto General 2027?

Según el MinHacienda, son cinco rubros que estaba desfinanciados:

Pago de pensiones : 6.5 billones de pesos

: 6.5 billones de pesos Pago del sistema de salud : 2 billones de pesos.

: 2 billones de pesos. Pago de salarios de funcionarios público s: 4.5 billones de pesos.

s: 4.5 billones de pesos. Universidades públicas : 0.7 billones de pesos.

: 0.7 billones de pesos. Destinará 9.6 billones de pesos para el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles.

Además, señalan que el incremento se debió al “aumento muy considerable del servicio de la deuda que se incrementa en 37.4 billones de pesos”, algo que califican como una “estrategia irresponsable de endeudamiento” porque acumuló vencimientos de deuda de corto plazo con tazas elevadas.

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De esta manera, destacaron las palabras de Miguel Gómez, ministro de Hacienda, quien afirmó que los dos presupuestos (el del Gobierno De la Espriella y el Petro) no pueden ser comparables porque en la pasada administración había “partidas muy importantes mal calculadas y omitidas”.

Este es el comunicado completo del Ministerio de Hacienda:

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