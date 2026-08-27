Gobierno redirige recursos bloqueados del SENA para atender emergencia por el terremoto

El Ministerio de Hacienda y el SENA acordaron redireccionar $719.913 millones que permanecían bloqueados en el presupuesto de la entidad y que no podían ser ejecutados, para destinarlos ahora a la atención de la emergencia provocada por el terremoto.

La decisión fue acordada como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para responder a la emergencia.

¿De dónde salen los $719.913 millones del SENA?

Es importante aclarar que no se trata de recursos nuevos ni de un presupuesto adicional entregado al SENA. Son recursos que ya estaban dentro del presupuesto de la entidad y que ahora tendrán una nueva orientación para responder a las afectaciones ocasionadas por el sismo.

Los $719.913 millones serán destinados a diferentes acciones de atención y recuperación en las zonas afectadas.

Entre ellas están la recuperación de infraestructura, la continuidad de los procesos de formación y el apoyo a aprendices, instructores y servidores afectados por la emergencia.

También se contempla respaldo para emprendedores y unidades productivas que hayan sufrido afectaciones como consecuencia del terremoto.

De esta manera, la destinación de los recursos busca atender tanto las necesidades del propio SENA en los territorios afectados como el impacto de la emergencia sobre las personas y actividades productivas vinculadas a la entidad.

¿Qué departamentos recibirán los recursos del SENA?

La medida prioriza a comunidades de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, departamentos afectados por el terremoto.

La decisión hace parte de las acciones que adelanta el Gobierno para responder a la emergencia y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.

En ese sentido, los $719.913 millones no se pierden. Lo que cambia es su destinación: recursos que estaban bloqueados en el presupuesto del SENA serán ahora direccionados para atender las necesidades generadas por el terremoto, especialmente en infraestructura, formación y apoyo a las comunidades afectadas.

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