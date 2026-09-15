Capturan en Putumayo a ‘Miyagui’, señalado jefe militar de Comandos de Frontera

En una operación del Gaula Militar en coordinación con unidades de inteligencia, fueron capturadas en flagrancia cuatro personas, entre ellas John Anderson López, alias ‘Jonatán’ o ‘Indio Miyagui’, señalado de ser uno de los principales cabecillas de la estructura criminal Comandos de Frontera.

El operativo, denominado Samael 13, se desarrolló en la vereda La Paila, zona rural de Puerto Asís, Putumayo, en el marco del Plan Ayacucho Plus.

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De acuerdo con el reporte militar conocido por Caracol Radio, alias ‘Miyagui’ aparece relacionado en el organigrama principal de mando y control de esta estructura y sería jefe militar, después de alias ‘JC’, de la Comisión de la Amazonía y Puerto Asís.

Durante el procedimiento también fue capturada alias ‘Kataleya’ o ‘La Mona’, señalada de pertenecer a Comandos de Frontera y quien, según las autoridades, sería la pareja sentimental de alias ‘Miyagui’.

En el lugar fueron incautadas armas de fuego, munición, equipos de comunicación y elementos utilizados para actividades de inteligencia. Entre los elementos encontrados están una pistola Ruger calibre 5.7, una escopeta Maverick 88, otra escopeta calibre 12, 44 cartuchos calibre 9 milímetros, siete cartuchos calibre .38, dos cargadores para pistola Glock —uno de ellos modificado con capacidad para 30 cartuchos—, además de diez celulares, un GPS Garmin, una mira óptica Trijicon ACOG X5 y un monocular de visión nocturna.

También fueron encontrados 3 millones 854 mil pesos en efectivo.

Uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades es que durante el procedimiento fueron encontrados cuatro menores de edad, quienes quedaron a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en Puerto Asís.

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