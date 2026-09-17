EPM asegura que sus embalses están al 80% para afrontar el fenómeno de El Niño

El director corporativo de Empresas Públicas de Medellín, EPM, Germán Caicedo, informó que el nivel de los embalses que hacen parte del sistema de generación de la compañía se encuentra actualmente en aproximadamente un 80%.

De acuerdo con el directivo, esta reserva de agua es adecuada para afrontar la temporada seca que se prevé en el país como consecuencia de la presencia del fenómeno de El Niño. Caicedo explicó que las condiciones actuales permitirían contar con la generación de energía necesaria para atender la demanda de los hogares, el comercio y los sectores productivos colombianos.

dutrante elCaicedo señaló que EPM ha venido adelantando labores de preparación y seguimiento para enfrentar los efectos de la variabilidad climática. Estas acciones buscan garantizar la continuidad en la prestación del servicio de energía y reducir los posibles impactos que pueda generar la disminución de las lluvias sobre los recursos hídricos.

Sin embargo, el director corporativo hizo una advertencia sobre la situación de los embalses. Aunque el nivel cercano al 80% ofrece un margen para atender la demanda durante la temporada seca, aseguró que se trata de una cifra que todavía debe observarse con cuidado, debido a que el nivel de los embalses sigue siendo bajo frente a las necesidades del sistema eléctrico nacional.

Caicedo indicó que el comportamiento del clima será determinante en las próximas semanas. La reducción de las precipitaciones podría afectar el ingreso de agua a los embalses y aumentar la presión sobre la generación hidroeléctrica, que representa una parte importante del abastecimiento energético del país.

Por esta razón, EPM mantendrá el monitoreo permanente de sus reservas y de las condiciones hidrológicas en las zonas donde opera. La empresa también hizo un llamado a hacer un uso responsable de la energía y del agua, especialmente durante los periodos de mayor consumo y mientras se mantengan los efectos del fenómeno de El Niño.