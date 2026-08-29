Así es el plan de rescate que anunció el Gobierno: puntos clave de la reducción del gasto público
El MinHacienda del Gobierno de Abelardo de la Espriella explicó cómo llevarán a cabo el plan de rescate: el objetivo es “adelgazar el Estado” para dejar de recurrir a la deuda. ¿Habrá más impuesto a los colombianos?
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, habló desde la Convención de Asobancaria acerca del plan rescate del Gobierno de Abelardo de la Espriella para disminuir el gasto público.
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Aseguró que con la ley buscan “disminuir los gastos” porque hay muchos que siguen amarrados a las leyes.
“Si no cambiamos la ley, no podemos disminuir esos gastos que hoy en día son rentas de destinación específica que generar mucha rigidez y aumentan el gasto. Necesitamos adelgazar el Estado”, indicó.
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Así las cosas, el MinHacienda afirmó que buscan reducir el gasto público en 21.9 billones de pesos y señaló que aún se puede “adelgazar el Estado” para generar capacidad de prosperar.
“Con un Estado como el que tenemos hoy, paquidérmico, lento y corrupto, es imposible crecer. Por eso el dinero y la gente se va, es difícil”, sostuvo.
Recalcó que en la actualidad el Estado colombiano está gastando más de lo que le entra, por lo que los ingresos no alcanzan para cubrir todos los gastos y obligaciones establecidos por la Constitución y la ley, que obligan a recurrir a la deuda.
¿Qué es y qué busca el plan rescate del Gobierno?
Según el MinHacienda, “es una ley que se enfoca en reducir el gasto”, pero no aclaró que no es una reforma tributaria porque no busca aumentar los impuestos para los colombianos. No obstante, anunció que sí se incrementarán algunos tributos, aunque no tocarán la canasta familiar.
“Eso nos permitirá bajar el gasto público en 2.2% del PIB, o sea, unos $45 billones”, dijo.
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¿Qué gastos se van a reducir?
Aunque no entró en detalles, afirmó que todos los ministerios y sectores tendrán que poner de su parte. “No es un recorte en un solo sector”, advirtió.
Puntos clave del plan rescate
Estabilidad económica
- Transparencia fiscal, revelando la situación de las finanzas públicas.
- Autonomía del Banco de la República: respaldar la independencia de la entidad.
- Recuperar confianza de inversores: impulsar la inversión privada nacional y extranjera.
- Aumentar la IED: atraer el capital extranjero a Colombia.
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Política de austeridad y sostenibilidad
- Contener el gasto público y reducir las presiones sobre el déficit.
- Estabilizar la deuda y restablecer el cumplimiento de las metas fiscales.
- Reducir la deuda a niveles prudentes.
- y mejorar el perfil financiero.
Apoyo a los más vulnerables
- Promoción del empleo formal para que sea una fuente sostenible de ingresos y movilidad social.
- Protección de los adultos mayores y madres cabeza de hogar en vulnerabilidad.
- Fortalecimiento de transferencias monetarias focalizadas.
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...