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27 ago 2026 Actualizado 12:54

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¿Cómo será la relación del nuevo Gobierno con los bancos?: presidente de Bancolombia responde

El presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora habló en 6AM W de ¿Cuál será la relación del nuevo Gobierno con los bancos?

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Marylin León

Marylin León

Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...

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