¿Cómo será la relación del nuevo Gobierno con los bancos?: presidente de Bancolombia responde
El presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora habló en 6AM W de ¿Cuál será la relación del nuevo Gobierno con los bancos?
El presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora habló en el programa 6AM W de Caracol Radio sobre ¿Cómo será la relación del nuevo Gobierno con los bancos?, esto dijo:
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...