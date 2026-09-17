Expulsaron del país a 17 ciudadanos extranjeros que tenían antecedentes e historial por capturas

Medellín

En operativos que se cumplieron por parte de la Policía Nacional en coordinación con la Alcaldía de Medellín y funcionarios de Migración Colombia, se logró la expulsión del país de 17 ciudadanos extranjeros quienes registraban antecedentes o habían sido capturados por delitos como tráfico de estupefacientes y receptación.

Estos 17 ciudadanos extranjeros fueron expulsados por decisión de la autoridad migratoria, tras verificar las causales correspondientes.

Lugares de operativos

Según explicaron desde la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, las actividades de control se desarrollaron especialmente en el barrio Antioquia y el Parque Lleras de Medellín.

En los operativos se realizaron identificaciones de ciudadanos extranjeros y la verificación de su situación migratoria, antecedentes y anotaciones, como parte de las acciones focalizadas para prevenir comportamientos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.

Personas con historial de capturas

Algunos de los cobijados con la determinación de expulsión tenían historiales de hasta 23 capturas, principalmente por delitos relacionados con estupefacientes y receptación.

Estos extranjeros también presentaban registros por comportamientos contrarios a la convivencia asociados al porte de armas blancas y riñas.

Según explicó la Alcaldía de Medellín, “algunas de estas actuaciones judiciales son recientes y fueron registradas durante 2026, lo que permitió fortalecer el análisis de cada caso y adoptar, dentro de las competencias de las autoridades participantes, las medidas migratorias correspondientes”.

Migrante se hacía pasar por sacerdote

Migración Colombia también expulsó a un extranjero que se hacía pasar por sacerdote en las vías de Medellín, especialmente en la zona norte.

La medida administrativa de expulsión se cumplió contra este ciudadano de 39 años que se presentaba como sacerdote y ofrecía supuestas bendiciones para vehículos a cambio de dinero en una de las principales vías de Medellín.

Desde Migración Colombia explicaron que “el hombre fue ubicado por las autoridades tras múltiples denuncias ciudadanas relacionadas con esta práctica, que además de generar molestias entre los conductores, habría ocasionado afectaciones a la movilidad en la avenida Regional”.

Este extranjero ya había sido identificado anteriormente en la Autopista Sur de Bogotá por realizar una actividad similar y, posteriormente, habría salido del país.

Luego de ser identificado, este ciudadano fue llevado al Centro de Traslado por Protección de la Secretaría de Seguridad de Medellín y posteriormente quedó a disposición de Migración Colombia, entidad que verificó su situación migratoria y determinó la aplicación de la medida administrativa de expulsión.

José Luis Castañeda, director general de Migración Colombia, explicó que “la misionalidad de Migración Colombia es contribuir al orden migratorio y aplicar las medidas administrativas que se requieran, en el marco de las normas, a aquellas personas extranjeras que alteren la tranquilidad o representen un riesgo para la convivencia”.

Capturado por acoso sexual.

En otro procedimiento de control en el aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, oficiales de la autoridad migratoria identificaron a un colombiano proveniente de Estados Unidos, quien registraba una orden de captura vigente emitida por un Juzgado Penal del Circuito con Función de Conocimiento, por el delito de acoso sexual.

Luego de producirse su captura, este ciudadano quedó a disposición de las autoridades competentes.