“diapositiva filtrada es un insumo preliminar sin validez oficial” Aclara DNP

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) se pronunció públicamente sobre la circulación no autorizada de una diapositiva en redes sociales y medios de comunicación.

La entidad aclaró que este material no representa una decisión tomada ni afectará los lineamientos definitivos de la hoja de ruta que guiará las políticas e inversiones del país en los próximos años.

El organismo precisó que las mesas de trabajo evalúan múltiples escenarios antes de definir el plan final.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el documento normativo más importante de un Gobierno, donde se fijan las metas, prioridades e inversión pública de la nación durante un periodo determinado.

En este caso, el proceso corresponde a la estructuración del Plan 2026-2030, un trabajo que encabeza el director del DNP, Julián Buitrago.

La imagen, titulada bajo el concepto de “La patria milagro”, generó revuelo nacional al incluir controvertidas ideas como la prohibición de la adopción por parejas del mismo sexo, la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y mayores restricciones al aborto.

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Ante la ola de críticas por un eventual retroceso en derechos humanos, la institución aclaró que el material no es definitivo ni representa la postura del Gobierno.

Según explicó el DNP, el documento filtrado surgió en el marco de mesas internas y ejercicios de análisis técnico. Este tipo de espacios se utilizan para confrontar distintas propuestas y escenarios, por lo que el material analizado es de carácter exploratorio, no vinculante ni definitivo.

La institución reiteró que el plan final continúa en fase de estructuración, considerando el rigor fiscal y la necesidad de impulsar la inversión pública y privada. Por ello, hizo un llamado a consultar únicamente los canales oficiales de la entidad para acceder a información totalmente verificada.

“El DNP reitera su compromiso con la transparencia, el rigor técnico y la construcción participativa del Plan Nacional de Desarrollo”.