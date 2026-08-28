“Probablemente necesitemos un ajuste fiscal”: economista jefe del Banco de Occidente

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, se refirió al presupuesto general de la nación presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El Gobierno de Abelardo de Espriella anunció que el Presupuesto General del 2027 será de 635 billones de pesos, siendo superior en 60 billones de pesos frente al año pasado, lo que ha causado polémica.

Desde Asobancaria, David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y habló sobre el presupuesto general de la nación presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Lea también: “El presupuesto que dejó Petro era de mentira”: Sara Castellanos responde a aumento de $60 billones

El economista señala que se está dejando en evidencia la situación fiscal real de Colombia, la cual muestra que el país tiene una situación en términos fiscales bastante complicada.

“En el mediano plazo, el tema de solucionar las cifras fiscales viene por varias vías. Uno pues por supuesto el tema de la reducción del gasto, eso debe ser uno de los puntos más importantes, que de hecho es el compromiso del nuevo gobierno, pero claramente eso va a ser insuficiente”, explicó David Cubides.

Para el economista jefe del Banco de Occidente es muy probable que los colombianos tengan que “meterse la mano al bolsillo”, debido a la actual situación fiscal del país, la cual califica como bastante compleja.

“Fíjense que en Colombia sucede algo bien particular y es que la estructura tributaria está completamente diferente a lo que sucede en el resto del mundo. Aquí en Colombia pagan muchos más impuestos las empresas que las personas naturales. Cuando uno solo compara con la OECD, la verdad es que las comparaciones internacionales nos dejan bastante alejados”, manifestó.

Por último, Cubides añadió que se podría necesitar un ajuste fiscal, pero dependerá de las indicaciones o acciones que plantee el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Le puede interesar: “Están botando la casa por la ventana”: representante Pizarro sobre Presupuesto de De la Espriella

“Aquí ya tendremos que escuchar al nuevo gobierno, probablemente nos van a decir pronto hacia dónde van esas balas, pero probablemente necesitemos un ajuste fiscal también desde el lado de los ingresos”, señaló el economista jefe del Banco de Occidente.

Escuche la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 06:00 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: