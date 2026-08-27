¿Toma creatina? El Invima alerta por productos industriales vendidos como suplementos

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una alerta dirigida a deportistas, entrenadores y consumidores por la comercialización de polvos que estarían siendo vendidos como suplementos de creatina, pero que en realidad corresponden a materias primas destinadas al uso industrial.

La alerta se produjo después de que se registrara un caso de intoxicación en Bogotá, presuntamente relacionado con el consumo de uno de estos productos adquirido a través de internet. La situación encendió las alarmas de las autoridades debido a que estas sustancias estarían llegando directamente a los consumidores sin haber pasado por los procesos y controles necesarios para garantizar que sean aptas para el consumo humano.

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El Invima explicó que una materia prima es un ingrediente utilizado por la industria para fabricar productos terminados. Por eso, que un polvo sea identificado como creatina o tenga una apariencia similar a la de un suplemento no significa que pueda consumirse directamente. Cuando estas sustancias se comercializan por canales informales, no existe una garantía sobre su composición, pureza, almacenamiento o procedencia.

Una de las principales preocupaciones de la entidad es que estos productos pueden resultar atractivos para deportistas y entrenadores porque se ofrecen a precios más bajos a través de redes sociales y otros canales digitales. Sin embargo, el problema no está en la creatina como suplemento. En Colombia existen productos de creatina que se comercializan legalmente y cuentan con registro sanitario. El riesgo está en consumir sustancias adulteradas, falsificadas, de contrabando o materias primas que se venden directamente para ser ingeridas.

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Antes de comprar una creatina es importante verificar que el producto tenga un registro sanitario vigente y que la información sobre el fabricante pueda ser comprobada. También se recomienda desconfiar de productos ofrecidos únicamente por redes sociales o aplicaciones de mensajería, especialmente cuando el vendedor no permite verificar su procedencia.

“Que este producto sea más económico no significa que sea seguro. Si está identificada como materia prima, no la consuma directamente, puede generar un riesgo para su salud”, advierte María Victoria Urrea, coordinadora de Articulación de la Dirección de Medicamentos del Invima

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Se aconseja evitar cualquier producto que sea presentado como “materia prima” para consumo directo, así como aquellos que no tengan información clara sobre el fabricante, fecha de vencimiento o número de lote. También se debe prestar atención a etiquetas borrosas, empaques sin sellos de seguridad o productos que presenten símbolos de riesgo químico que no correspondan a un suplemento destinado al consumo humano.

Si después de consumir uno de estos productos presenta alguna reacción o síntoma adverso, la recomendación es acudir a un servicio de salud y reportar el caso ante las autoridades sanitarias. La advertencia del Invima no significa que deba dejar de consumir creatina, sino que debe comprobar qué está comprando y, sobre todo, si el producto que llega a sus manos está autorizado para el consumo humano.

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