Reforma pensional: ¿Cuándo entra en vigencia, según la nueva sentencia C-264? Lo último

El pasado 25 de agosto, la Corte Constitucional tomó una decisión sobre la reforma pensional de gobierno del expresidente Gustavo Petro, en la que resolvieron aprobar la mayoría de los artículos. Sin embargo, otros fueron devueltos para estudio, entre ellos los artículos 11, 14, 19, 23, 36, 63, 84, 92 y 93.

Pese a esto, la corte publicó un texto completo de la Sentencia C-264 de 2026, con la que dejó en firme los vicios de procedimiento analizados.

¿Cuándo comenzará a aplicarse la reforma pensional?

Uno de los puntos centrales de la nueva sentencia es precisamente la fecha de entrada en vigencia del nuevo sistema pensional.

La Corte determinó que las disposiciones que fueron declaradas exequibles entrarán en vigencia el 1 de abril de 2027. Es decir, esta es la fecha establecida para la entrada en funcionamiento de la mayoría de las normas que conforman el nuevo sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común.

Lea también: Retroactivo pensional Colpensiones: ¿Quiénes tienen derecho a recibirlo? Estos son los plazos

La fecha es diferente a la contemplada originalmente por la Ley 2381 de 2024, que establecía el 1 de julio de 2025 como momento para la entrada en vigor del nuevo sistema pensional.

La Corte explicó que el plazo hasta abril de 2027 permitirá a entidades como Colpensiones, las AFP y el Banco de la República adelantar las actuaciones necesarias para implementar las nuevas reglas.

Reforma pensional: ¿qué artículos fueron devueltos al Congreso?

La Corte ordenó a la Cámara de Representantes tramitar nuevamente determinadas disposiciones sobre las cuales quedaron pendientes proposiciones que no fueron debatidas.

Por ejemplo, el artículo 36, relacionado con el beneficio de semanas para mujeres con hijos, fue devuelto en su totalidad. También se devolvieron apartes relacionados con la inversión de recursos, el tratamiento tributario de las pensiones y el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.

Otras noticias: ¿Cuántas semanas debe tener para que NO le aplique la reforma pensional? Exentos según la Ley 2381

¿Qué pasará con los artículos que debe revisar la Cámara?

La Cámara de Representantes tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles, contados desde la notificación de la sentencia, para adelantar el trámite ordenado por la Corte y posteriormente deberá enviar un informe al alto tribunal con las actas y documentos correspondientes.

Por esta razón, no existe actualmente una fecha definitiva para la entrada en vigencia de esos artículos. La Corte señaló que su vigencia dependerá de que se subsane correctamente el procedimiento y de la posterior decisión que adopte el tribunal.

Incluso si el Congreso subsana el trámite y la Corte declara exequibles esas disposiciones, podrían comenzar a aplicarse después del 1 de abril de 2027, dependiendo de cuánto tarde el procedimiento legislativo.