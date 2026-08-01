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01 ago 2026 Actualizado 23:30

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Cuánto paga CDT por 20 millones en agosto 2026: 3 Bancos con mejor rentabilidad plazo a 6 y 12 meses

Conozca qué banco en Colombia le entrega mayor ganancia a su inversión en un CDT, compare y tome la mejor decisión financiera.

Imágenes de referencia de personas felices y dinero Colombia. Fotos: Getty Images

Imágenes de referencia de personas felices y dinero Colombia. Fotos: Getty Images

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El Certificado de Depósito a Término, conocido como CDT, es una de las maneras más confiables para rentabilizar el dinero a través de bancos, generando más ganancia entre mayor sea el tiempo de inversión. En Colombia, las entidades bancarias tienen diferentes porcentajes para este producto, desde los 3 hasta los 12 meses.

Vea aquí: Mejores CDT para invertir en agosto 2026: % más rentables tras tasas de interés del BanRep

¿Qué es un CDT?

Es una inversión de bajo riesgo que garantiza en todos los casos una rentabilidad. Sin embargo, entre mayor sea el monto que se ingresa y el tiempo en que se le presta el dinero al banco, mayores serán las ganancias por intereses.

Le puede interesar: BanRep dejó quieta la tasa de interés en 12% en su última decisión en Gobierno Petro: Dólar ayudó

Se debe aclarar que, al momento de solicitar y aceptar el tiempo del CDT, no es posible retirar el dinero anticipadamente, por lo que es clave calcular bien cuánto dinero destinar.

CDT de 20 millones de pesos en 6 y 12 meses

Cada banco cuenta en su portal web con un simulador de CDT para que las personas conozcan cuánto ganarían al término del producto.

Bancolombia

  • CDT 20 millones de pesos por 6 meses: generaría 840.790 pesos
  • CDT 20 millones de pesos por 1 año: generaría 1.747.200 pesos

Lea aquí: Por qué está cayendo el dólar en Colombia y los factores de este desplome histórico: Experto explica

Davivienda

  • CDT 20 millones de pesos por 6 meses: generaría 911.578 pesos
  • CDT 20 millones de pesos por 1 año: generaría 1.816.435 pesos

Banco Caja Social

  • CDT 20 millones de pesos por 6 meses: generaría 637,421 pesos
  • CDT 20 millones de pesos por 1 año: generaría 1,296,000 pesos

Banco Santander

  • CDT 20 millones de pesos por 6 meses: generaría 1.134.156 pesos
  • CDT 20 millones de pesos por 1 año: generaría 2.412.748 pesos

Banco Finandina

  • CDT 20 millones de pesos por 6 meses: generaría 1,046,669 pesos
  • CDT 20 millones de pesos por 1 año: generaría 2,400,000 pesos

Banco Popular

  • CDT 20 millones de pesos por 6 meses: generaría 960.000 pesos
  • CDT 20 millones de pesos por 1 año: generaría 2.140.800 pesos

Puede ver: Los CDT están dando tasas muy por encima de la inflación: estos son los bancos con más rentabilidad

Banco Falabella

  • CDT 20 millones de pesos por 6 meses: generaría 1.009.521pesos
  • CDT 20 millones de pesos por 1 año: generaría 2.189.999 pesos

Banco AV Villas

  • CDT 20 millones de pesos por 6 meses: generaría 991.968pesos
  • CDT 20 millones de pesos por 1 año: generaría 2.044.800pesos
Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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