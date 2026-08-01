Cuánto paga CDT por 20 millones en agosto 2026: 3 Bancos con mejor rentabilidad plazo a 6 y 12 meses

El Certificado de Depósito a Término, conocido como CDT, es una de las maneras más confiables para rentabilizar el dinero a través de bancos, generando más ganancia entre mayor sea el tiempo de inversión. En Colombia, las entidades bancarias tienen diferentes porcentajes para este producto, desde los 3 hasta los 12 meses.

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¿Qué es un CDT?

Es una inversión de bajo riesgo que garantiza en todos los casos una rentabilidad. Sin embargo, entre mayor sea el monto que se ingresa y el tiempo en que se le presta el dinero al banco, mayores serán las ganancias por intereses.

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Se debe aclarar que, al momento de solicitar y aceptar el tiempo del CDT, no es posible retirar el dinero anticipadamente, por lo que es clave calcular bien cuánto dinero destinar.

CDT de 20 millones de pesos en 6 y 12 meses

Cada banco cuenta en su portal web con un simulador de CDT para que las personas conozcan cuánto ganarían al término del producto.

Bancolombia

CDT 20 millones de pesos por 6 meses: generaría 840.790 pesos

generaría 840.790 pesos CDT 20 millones de pesos por 1 año: generaría 1.747.200 pesos

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Davivienda

CDT 20 millones de pesos por 6 meses: generaría 911.578 pesos

generaría 911.578 pesos CDT 20 millones de pesos por 1 año: generaría 1.816.435 pesos

Banco Caja Social

CDT 20 millones de pesos por 6 meses: generaría 637,421 pesos

generaría 637,421 pesos CDT 20 millones de pesos por 1 año: generaría 1,296,000 pesos

Banco Santander

CDT 20 millones de pesos por 6 meses: generaría 1.134.156 pesos

generaría 1.134.156 pesos CDT 20 millones de pesos por 1 año: generaría 2.412.748 pesos

Banco Finandina

CDT 20 millones de pesos por 6 meses: generaría 1,046,669 pesos

generaría 1,046,669 pesos CDT 20 millones de pesos por 1 año: generaría 2,400,000 pesos

Banco Popular

CDT 20 millones de pesos por 6 meses: generaría 960.000 pesos

generaría 960.000 pesos CDT 20 millones de pesos por 1 año: generaría 2.140.800 pesos

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Banco Falabella

CDT 20 millones de pesos por 6 meses: generaría 1.009.521pesos

generaría 1.009.521pesos CDT 20 millones de pesos por 1 año: generaría 2.189.999 pesos

Banco AV Villas