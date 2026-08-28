Gobierno confirma los nueve nombres postulados para Ecopetrol: incluye a su estratega político

Logo de Ecopetrol e imagen de referencia de contrato. Fotos: (Colprensa - Camila Díaz) / Getty Images

Como lo anticipó Caracol Radio, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, confirmó los nombres de la plancha única que presentará para conformar la nueva Junta Directiva de Ecopetrol.

Dichos nombres serán puestos a consideración ante la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la estatal, convocada para el próximo 15 de septiembre.

Para el Gobierno, estas personas “combinan continuidad operativa e institucional con perfiles capaces de responder simultáneamente a los retos que enfrenta Ecopetrol”.

Dichos retos, agregó, consisten en la necesidad de “mantener y fortalecer la producción”, además de “avanzar en la transición energética ya iniciada, recuperar disciplina financiera, profundizar la auditoría de posibles irregularidades y reconstruir la confianza y la reputación de la principal empresa del país”.

“Los nuevos integrantes incorporan competencias en áreas que serán determinantes para la nueva etapa de la compañía: estrategia, manejo de crisis y reputación, integración con el sector eléctrico, transición energética, administración de grandes organizaciones y gestión jurídica e institucional”, agregó.

¿Quiénes son los nueve nombres postulados por el Gobierno para Ecopetrol?

Los nueve nombres presentados por el Ministerio de Hacienda son:

Luis Felipe Henao Cardona, presidente de la Junta: Abogado con trayectoria ministerial y experiencia en juntas como las de EPM y Banco AV Villas, ya presidía el Comité de Gobierno Corporativo. Ricardo Rodríguez Yee, presidente del Comité de Auditoría y Riesgos y el Comité de Negocios: Ingeniero industrial, excontralor delegado para Minas y Energía, exdirector de la UPME y experto en procesos de reestructuración de empresas estatales, reúne conocimiento financiero, planeación energética y experiencia en investigación fiscal, incluidos casos como Reficar. César Loza, representante de los trabajadores: Es economista, supervisor de Ecopetrol y expresidente de la Unión Sindical Obrera (USO). Carlos Augusto Suárez, estratega de comunicación política del presidente Abelardo de la Espriella: Abogado, especialista en control fiscal y cuenta con amplia trayectoria en gestión de crisis y asesoría a gobernantes. José Camilo Manzur Jattin: Ingeniero civil con maestría en Economía y presidente de Asocodis. Jorge Alberto Jaller Jaramillo: Ejecutivo con una extensa trayectoria en Grupo Éxito, donde ocupó responsabilidades en retail, operaciones y administración de organizaciones con miles de trabajadores. Ludmila del Carmen Vergara: Abogada con más de 25 años de experiencia en los sectores público, financiero, de infraestructura y construcción, y recientemente superintendente de Transporte. Betzy Patricia Martínez: Abogada, ha trabajado durante más de 25 años en los sectores público y privado, con experiencia en contratación, infraestructura, banca y administración. Claudia Margarita Lafaurie Taboada: Abogada experta en hidrocarburos, gas natural y generación eléctrica, con especial fortaleza en los frentes jurídico, regulatorio, contractual y de gobierno corporativo. Pasó por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el sector privado.

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