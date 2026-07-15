ELN montó cuatro emboscadas para frenar rescate de 45 secuestrados: dos soldados fueron asesinados

El general William Fernando Caicedo Benavides, comandante de la Décima Quinta Brigada del Ejército, reveló en 6AM W de Caracol Radio nuevos detalles del secuestro masivo de 45 personas cometido por el ELN en la vía que comunica a Quibdó con Pereira, en Chocó.

Según el oficial, el grupo armado no solo bloqueó la vía y retuvo a los ciudadanos durante varias horas, sino que además habría instalado cuatro emboscadas en el sector.

“Lamentablemente, el día de ayer, no solamente ayer sino durante los catorce días que lleva el mes de julio, el ELN ha realizado sesenta y un eventos de alteración del orden público y atentados contra nuestra población en nuestras vías”, aseguró el general Caicedo.

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Menores de edad entre los secuestrados por el ELN

El comandante de la Décima Quinta Brigada confirmó que entre las 45 personas secuestradas había menores de edad, incluidos dos bebés.

“Las cosas por su nombre, fue un secuestro y había cuatro menores de edad, entre ellos dos bebés de brazos, de ocho y mes y medio”, dijo el oficial.

De acuerdo con el general Caicedo, en ese corredor vial delinque el Frente Manuel Hernández ‘El Boche’, estructura del ELN que tendría una amplia presencia armada y redes de apoyo en la zona.

“Básicamente el ELN sobre ese sector de la vía tiene ciento cuarenta y un hombres en armas, allí está compuesto por el Frente Manuel Hernández El Boche, y tiene ciento cuarenta y cinco personas que también hacen parte de las redes de apoyo al terrorismo”, explicó.

El oficial agregó que, según información de inteligencia militar, en ese corredor habría 286 personas vinculadas a la estructura armada y sus redes de apoyo.

“286 hombres que están aledaños a esa vía, pero que muchos de ellos son miembros de las comunidades indígenas que se encuentran allí y que tienen territorios al lado y lado de la vía y son permisivos con el ELN”, afirmó.

Uno de los puntos más graves de la entrevista fue la revelación sobre las emboscadas. El general Caicedo aseguró que el ELN habría preparado cuatro puntos para atacar a las tropas que llegaron a reaccionar al secuestro.

“Básicamente había cuatro emboscadas, detuvieron los vehículos, bloquearon la vía, no permitieron que las personas pudieran bajarse de los vehículos durante ocho horas, desde las dos de la mañana hasta las diez y diez aproximadamente”, señaló.

El comandante no descartó que el secuestro masivo haya sido usado como una maniobra para atraer a los militares hacia la zona y atacarlos con explosivos.

“Puede ser una estrategia que utilizó el ELN para hacer que las tropas llegaran allá, pero también va contra todos los medios y métodos de la guerra, pues ya que al colocar explosivos sobre la vía pone en riesgo a la población civil y es una flagrante infracción contra el derecho internacional humanitario y los derechos humanos por parte de este cartel del ELN”, aseguró.

Caicedo también reveló que las alertas de inteligencia advertían un incremento de acciones del ELN durante julio, mes en el que esa guerrilla cumplió 62 años de creación.

“Sí, tenemos, sí, precisamente tenemos las alertas y estaban para este mes de julio, debido a los sesenta y dos años de aniversario de este grupo criminal, que fueron el cuatro de julio”, sostuvo.

Según el general, desde el primero de julio hasta la fecha, el ELN ha realizado 61 acciones en Chocó, entre ataques con drones, bloqueos, combates, campos minados y acciones de proselitismo armado.

“Desde el primero hasta la fecha, reitero, sesenta y un eventos, entre ellos diecisiete ataques con dron, también acciones con cilindros, con los cuales fueron detonados de forma controlada por la tropa”, indicó.

El oficial entregó además un balance de los ataques con drones y explosivos artesanales usados por el ELN en la región.

“En plenas acciones con dron, alcanzaron a lanzar treinta y cinco granadas artesanales, y van cuatro bloqueos en la vía; el de ayer no fue el primero, ya teníamos tres previos sobre la vía que de Quibdó conduce a Pereira”, dijo.

A ese panorama se suman combates, campos minados y acciones de propaganda armada en los corredores viales del departamento.

“También cuatro combates que se han dado en diversos puntos del Chocó, dos campos minados, y acciones de proselitismo sobre las dos vías principalmente, van veintiséis, veinte banderas y seis pancartas se han colocado, y este es el último evento, que fue el secuestro masivo de las cuarenta y cinco personas”, agregó.

Frente al uso de drones por parte del ELN, el comandante de la Décima Quinta Brigada aseguró que el problema no está únicamente en la inteligencia, sino en la falta de herramientas tecnológicas y controles más fuertes para impedir que estos equipos lleguen a manos de los grupos armados.

“Aquí no es que el tema de inteligencia, es el tema de tecnología”, afirmó.

Caicedo recordó que el año pasado el Ejército ubicó una escuela de operadores de drones del ELN en zona rural de Lloró, Chocó, lo que permitió obtener información sobre la compra y uso de estos equipos.

“El año anterior, el 20 de julio, en una operación militar que se llegó hasta el municipio de Lloró, en un sector que se llama Chiriquí, allí se encuentra una escuela de cursantes de drones. Se ubican cuatro drones dentro de esa escuela, se extracta información, y esto sí ayudó a que se lograra desmantelar algunos sectores que tenía el ELN, especialmente de la compra de drones en Medellín y en Bogotá”, explicó.

Según el general, esa información permitió anticipar ataques contra unidades militares, pero advirtió que el acceso a drones sigue siendo difícil de controlar.

“¿Qué sucede? Que el dron es muy difícil de controlar su compra, cualquier persona puede comprar un dron. Hasta ahora se está haciendo toda la parte de la legislación para evitar que sean fácilmente adquiridos por parte, no solamente de los terroristas”, señaló.

El comandante explicó que el ELN adapta estos equipos para convertirlos en armas de ataque.

“Al no tener como ese control, ellos fácilmente le colocan unos herrajes, hacen unas granadas artesanales y los pueden mover por cualquier sector”, dijo.

Caicedo también advirtió que Chocó se convirtió en el tercer punto del país con más ataques con drones, después de Cauca y Catatumbo.

“En este momento calculamos que aquí en el Chocó es el tercer sitio en cuanto al país, el primero es el Cauca, el segundo el Catatumbo, tercero el Chocó, en cuanto a ataques de drones”, afirmó.

De acuerdo con el oficial, en lo corrido del año se han registrado 65 ataques con drones en esa región, dirigidos no solo contra el Ejército, sino también contra la Infantería de Marina y la Policía.

“A la fecha ya van sesenta y cinco en lo corrido de este año, no solamente al Ejército, sino también a la Infantería de Marina que lleva diez y a nuestra Policía, en las estaciones de Policía especialmente de Tadó y de Riosucio”, puntualizó.

El general Caicedo también confirmó que el ELN adelanta un proceso de expansión hacia Risaralda, especialmente por la presión de las operaciones militares en Chocó.

“Sí, hay un proceso de expansión. Por la presión que han sentido las operaciones militares en el departamento del Chocó, el frente que está sobre ese sector, que es el Cacique Caracá, ha tomado la decisión de moverse y salir del departamento y está ingresando al departamento de Risaralda”, aseguró.

Finalmente, el comandante de la Décima Quinta Brigada envió un mensaje a las familias de los dos soldados profesionales asesinados durante la operación, quienes eran oriundos de Tolima y Caquetá.

“Un saludo especial a la familia de nuestros dos soldados profesionales fallecidos el día anterior. En el departamento, especialmente en Tolima y Caquetá, donde son oriundos estos jóvenes, a su familia es un recogimiento fuerte y estamos de la mano de ellos, trabajando también con el equipo psicosocial para que se aminore esta pérdida en el interior de su hogar”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: