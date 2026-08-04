Caballo se desplomó y murió en medio de una cabalgata en Risaralda, ¿qué pasó?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bastante indignación han generado las imágenes registradas y compartidas por habitantes del municipio de Santuario, en Risaralda, que dejan en evidencia el desplome y posterior fallecimiento de un caballo durante una cabalgata realizada el pasado 31 de julio.

Los videos registrados muestran que el animal fue retirado en una retroexcavadora, detalle que también ha generado inquietud entre los presentes.

Los hechos han avivado cuestionamientos por parte de ciudadanos y organizaciones animalistas, relacionados a la regulación de este tipo de eventos.

Miguel Antonio Bedoya, alcalde de Santuario, dijo a 6AM W de Caracol Radio que las autoridades hicieron presencia en el lugar junto a un médico veterinario que habría brindado atención al caballo, aunque el deceso fue casi que inmediato.

“Lamentamos la situación. Conde, que es el caballo que falleció, era un santuareño muy conocido y también el propietario”, aseguró.

Lea también: Así funcionará el Fondo Distrital de Cartagena que destinará sanciones por maltrato a los animales

“Estas actividades están reguladas por un acuerdo municipal desde antes de mi periodo, y que se han mantenido. Se han regulado y se han mantenido con la responsabilidad del caso”, añadió.

Respecto a la maquinaria amarilla que fue utilizada para movilizar el cuerpo del caballo, reconoció que si bien, no era la alternativa adecuada, era la única herramienta con la que los dueños contaban para movilizarlo.

“De pronto, no fue la forma más correcta, pero en un municipio de esta categoría, con la distancia que tenemos de la capital, es lo único que teníamos para atender la la emergencia”, explicó, aclarando que la máquina utilizada era propiedad de un habitante del municipio.

Escuche la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 04:50 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: