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Cambiar capital de Colombia no se puede por voluntad del presidente: exmagistrado a De la Espriella

En diálogo con 6AM W, el exmagistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán se refirió al término “sedes alternas” con el que el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que sesionará desde otras ciudades diferentes a Bogotá.

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Explicó que todos los estados, sin importar su forma de gobierno, siempre han tenido una capital como sede principal del Gobierno y las altas autoridades.

“En Colombia de eso se ocupó con la Constitución del 86, para decir que la capital sería Bogotá. Entonces, es capital de la República, no por designio de un presidente, sino por decisión de la Constitución Política”, afirmó.

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Recordó que tanto la Constitución del 86 como la del 91 eligieron a Bogotá como sede de los poderes políticos.

“La Constitución del 91 resolvió por fueros históricos, no por caprichos de nadie, que Bogotá era la capital de la República y del departamento de Cundinamarca”, indicó.

De esta manera, mencionó que “cambiar la capital de la República no se puede por voluntad. La Constitución no se modifica por capricho de ningún funcionario público, ni siquiera por el presidente de la República”.

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Beltrán afirmó que el anuncio de que Colombia tendrá una capital alterna que hizo el presidente electo, la realizó sin estar en funciones, por lo que le lanzó un cuestionamiento.

“Nos anuncia que le pondrá a Colombia una capital alterna, como si el centralismo se diera por la existencia de una capital y no por otros factores de orden político y social”, dijo.

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Finalmente, comentó que para que De la Espriella pueda hacerlo, debe ser por medio de una Constituyente o por el Congreso.

Escuche la entrevista completa aquí: