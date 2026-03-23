El ELN levantó el paro armado en el Bajo Baudó, Chocó

Chocó

El ELN anunció el levantamiento del paro armado en el Bajo Baudó, en el departamento de Chocó, tras una semana de restricciones a más de seis mil personas.

La Defensoría del Pueblo confirmó el fin de esta imposición del grupo armado que desde el 16 de marzo prohibió la movilidad, el acceso a bienes básicos y el desarrollo de actividades cotidianas en 26 comunidades indígenas y afro.

El constreñimiento ilegal sobre las comunidades de los ríos Docampadó, Ijuá y Orpúa, generó desabastecimiento, suspensión de clases para los menores de edad y afectaciones en el acceso a los servicios públicos debido al confinamiento de la población.

Gobernadora denuncia amenazas del ELN

La gobernadora Nubia Carolina Córdoba denunció que el ELN la amenazó al vincularla con colaborar con otros grupos al margen de la ley en medio del paro armado.

“Es mi deber constitucional como gobernadora hacerle frente a la permanente crisis que genera la disputa territorial armada de cuenta de todos los grupos en el departamento. Esa tarea continuará con la misma vehemencia”, indicó la mandataria departamental en sus redes sociales.

La Gobernación de Chocó indicó que tras conocerse el levantamiento del paro armado, se enviará personal médico a la zona para establecer la condición de salud de la población confinada en el territorio.

Además, se concretará un consejo de seguridad extraordinario con todas las autoridades del departamento para evaluar acciones de la fuerza pública y garantizar la seguridad.

Por estos hechos, el Ministerio de Defensa había anunciado una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos para quienes entreguen información que permita ubicar a los cabecillas del ELN , responsables del constreñimiento en el departamento de Chocó.