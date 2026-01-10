Fuerza Pública neutraliza a alias ‘Santiago’, peligroso cabecilla del ELN en el Chocó

Colombia

En desarrollo de una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, fue neutralizado Hernán Chica Palacios, alias ‘Santiago’, considerado el máximo cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el occidente de Colombia, con injerencia criminal en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda.

El resultado se da tras un consejo de seguridad realizado el 7 de noviembre en Quibdó, en el que el Ministro Pedro Sánchez anunció el fortalecimiento de la ofensiva operacional y una recompensa de hasta $3.284 millones por información que permitiera dar con su paradero.

De acuerdo con información oficial, alias ‘Santiago’, con un historial criminal de más de 28 años dentro del ELN, fue ubicado en zona rural del municipio de San José del Palmar, donde intentaba evadir el cerco de las autoridades.

En el momento de la operación se produjo un combate, en el que murió alias ‘Santiago’. Las autoridades señalaron que se trataba de uno de los pocos máximos cabecillas del ELN que aún delinquía desde territorio colombiano.

Alias ‘Santiago’ era señalado como el principal articulador del aparato criminal y narcotraficante del ELN en el occidente del país, con participación directa en actividades de narcotráfico y minería ilegal, además de un amplio prontuario que incluye homicidios, reclutamiento forzado de menores, extorsión, secuestro, amenazas, confinamientos y desplazamientos forzados.

Asimismo, se le atribuye la autoría intelectual de los mal llamados “paros armados” registrados en el Chocó durante 2024 y 2025, acciones con las que se restringió la movilidad de la población civil, se generó escasez de alimentos y se profundizó la crisis humanitaria en varias subregiones del departamento.

El cabecilla contaba con múltiples órdenes de captura vigentes y una solicitud de extradición, derivadas de su papel dentro de esta organización armada ilegal.

Las autoridades informaron que, debido a las condiciones meteorológica y el desarrollo del combate, hasta el momento no ha sido posible recuperar el cuerpo, por lo que las tropas continúan las labores de búsqueda en la zona.