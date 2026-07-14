Operación militar libera a 45 personas secuestradas por el ELN en Chocó
Desde la Gobernación condenaron de manera categórica estos actos de barbarie que atentan directamente contra los Derechos Humanos.
Quibdó, Chocó
Tras una operación militar, se confirmó que las 45 personas que permanecían en poder del grupo armado ELN en el departamento del Chocó fueron liberadas y se encuentran a salvo. Cabe recalcar que entre los rescatados hay cuatro menores de edad.
Es importante señalar que los helicópteros del Ejército Nacional trasladan a los liberados hacia las instalaciones de la Brigada 15, en la capital Quibdó, donde reciben atención médica y el apoyo humanitario correspondiente.
Según detallaron las autoridades, la misión que fue planeada con minuciosidad y bajo estrictos protocolos de respeto a los Derechos Humanos, permitió recuperar a las víctimas que llevaban retenidas por el grupo criminal. Sin embargo, el balance de la operación está marcado por el dolor: dos militares perdieron la vida en cumplimiento del deber mientras protegían a la población civil.
Desde la Gobernación de Chocó se pronunciaron y condenaron de manera categórica estos actos de “barbarie que atentan directamente contra la vida, la dignidad y los derechos humanos de las comunidades chocoanas. Es inadmisible que la población civil, y en especial los menores de edad, sigan siendo utilizados como escudos y botines de guerra, en una abierta e intolerable violación al Derecho Internacional Humanitario”.
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Por ello, se hizo un llamado a toda la comunidad para que se abstenga de transitar por el corredor vial Quibdó-Carmen de Atrato hasta tanto las autoridades competentes informen el restablecimiento de las condiciones de seguridad y el control del orden público en la zona. Esta medida busca proteger la vida e integridad de los ciudadanos y facilitar las operaciones que adelanta la Fuerza Pública para garantizar el retorno a la normalidad.
Finalmente, las autoridades departamentales reconocieron y agradecieron la rápida intervención y el oportuno despliegue del Ejército Nacional para la atención de esta situación.