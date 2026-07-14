Operación militar libera a 45 personas secuestradas por el ELN en Chocó

Liberadas las personas retenidas por el ELN en vías de Chocó. Foto: Cortesía

Quibdó, Chocó

Tras una operación militar, se confirmó que las 45 personas que permanecían en poder del grupo armado ELN en el departamento del Chocó fueron liberadas y se encuentran a salvo. Cabe recalcar que entre los rescatados hay cuatro menores de edad.

Es importante señalar que los helicópteros del Ejército Nacional trasladan a los liberados hacia las instalaciones de la Brigada 15, en la capital Quibdó, donde reciben atención médica y el apoyo humanitario correspondiente.

Según detallaron las autoridades, la misión que fue planeada con minuciosidad y bajo estrictos protocolos de respeto a los Derechos Humanos, permitió recuperar a las víctimas que llevaban retenidas por el grupo criminal. Sin embargo, el balance de la operación está marcado por el dolor: dos militares perdieron la vida en cumplimiento del deber mientras protegían a la población civil.

Desde la Gobernación de Chocó se pronunciaron y condenaron de manera categórica estos actos de “barbarie que atentan directamente contra la vida, la dignidad y los derechos humanos de las comunidades chocoanas. Es inadmisible que la población civil, y en especial los menores de edad, sigan siendo utilizados como escudos y botines de guerra, en una abierta e intolerable violación al Derecho Internacional Humanitario”.

Por ello, se hizo un llamado a toda la comunidad para que se abstenga de transitar por el corredor vial Quibdó-Carmen de Atrato hasta tanto las autoridades competentes informen el restablecimiento de las condiciones de seguridad y el control del orden público en la zona. Esta medida busca proteger la vida e integridad de los ciudadanos y facilitar las operaciones que adelanta la Fuerza Pública para garantizar el retorno a la normalidad.

Finalmente, las autoridades departamentales reconocieron y agradecieron la rápida intervención y el oportuno despliegue del Ejército Nacional para la atención de esta situación.