MinDefensa rechazó “juicio” anunciado por el ELN a secuestrados y pidió liberación inmediata

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, rechazó el anuncio del ELN de realizar un supuesto “juicio” a los cuatro funcionarios secuestrados —dos investigadores del CTI y dos integrantes de la Fiscalía— y aseguró que esa guerrilla “no es ninguna autoridad judicial”, sino “un cartel del narcotráfico”.

En declaraciones entregadas a Caracol Radio, el ministro envió un mensaje a las familias de los secuestrados: “las familias de nuestros secuestrados no están solas. Todo el Estado colombiano, incluso la comunidad internacional, está con ustedes para traer sanos y a salvo sus familiares”.

El jefe de la cartera de Defensa cuestionó duramente el anuncio hecho por el ELN sobre un supuesto proceso contra los funcionarios retenidos y afirmó que “el ELN no es ninguna autoridad judicial. Es un cartel del narcotráfico. El ELN no es ningún organismo del Estado colombiano”.

Además, sostuvo que la guerrilla “es una amenaza contra el pueblo colombiano por este delito que están cometiendo del secuestro”, recordando que ese crimen “incluso ha dado una pena hasta 40 años de prisión”.

El ministro también hizo un llamado a organismos internacionales, defensores de derechos humanos y a la Iglesia Católica para exigir la liberación de los secuestrados.

Le puede interesar: Capturaron a ‘El Mono’, uno de los responsables del atentado en vía Panamericana que dejó 20 muertos

“Le pedimos a toda la comunidad internacional, a los organismos no gubernamentales, defensores de derechos humanos, de la Iglesia católica, que nos unamos todos en una sola voz para traer y exigir la liberación pronta e inmediata de nuestros dos policías, dos funcionarios del CTI y los demás colombianos que están secuestrados por el cartel del ELN”, señaló.

Las declaraciones se conocen luego de que el ELN anunciara que adelantaría un supuesto “juicio” contra los funcionarios que mantiene secuestrados, situación que fue rechazada por el Gobierno Nacional.