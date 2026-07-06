ELN ha lanzado 15 ataques con drones cargados con explosivos en Chocó en la primera semana de julio

Alias ‘Yerson’ del ELN: uno de los responsables de la escalada violenta en Chocó.

El comandante de la Brigada 15 del Ejército, general William Caicedo, aseguró que durante la primera semana de julio se han registrado 52 eventos violentos atribuidos al ELN en Chocó, entre ellos 15 ataques con drones cargados con explosivos contra estaciones de Policía, bases militares y población civil.

“Esos drones los cargan de manera artesanal con herrajes y les colocan granadas hechizas o artesanales y son las que están lanzando contra las estaciones de Policía, contra las bases militares, contra la población civil”, dijo el general Caicedo.

El oficial señaló que los ataques se han concentrado especialmente en San José del Palmar, en las estaciones de Policía de Tadó y Río Iró, y en bases militares como Nubanabá y San José del Palmar.

“A hoy seis se han presentado 52 eventos, esos 52 eventos están contados entre 15 ataques con drones a diversos sectores”, explicó el comandante de la Brigada 15.

Sobre la situación en las vías que comunican al Chocó, el general Caicedo aseguró que el Ejército desplegó tropas en los corredores Quibdó–Pereira y Quibdó–Medellín, luego de bloqueos y acciones de proselitismo armado.

“Nos colocaron 24 acciones de proselitismo con instalaciones de 18 banderas, seis pancartas, pero también con el bloqueo de la vía”, afirmó el oficial, quien agregó que las tropas tardaron cerca de dos horas en retirar las banderas y pancartas instaladas en esos corredores.

Alias ‘Yerson’ del ELN: uno de los responsables de la escalada

Según un informe de inteligencia de la fuerza pública conocido en exclusiva por La W, alias ‘Yerson’ tiene un amplio recorrido en el ELN, es experto en manejo de explosivos y actualmente se moviliza por los ríos Tordo, y Urpua que hacen parte de un corredor empleado para sacar pasta base de coca y cocaína por parte del frente Ernesto Che Guevara de este grupo armado ilegal.

“La organización vende la droga y cobra un millón de pesos por kilo a los traficantes por ponerla en un sector ubicado en el rio Urpua, conocido como Guayabal, el cual está cerca al mar. Por eso, se ha identificado por parte de inteligencia de la fuerza pública que, para atentar contra unidades de la Armada Nacional, se está estudiando una nueva forma de hacer cargas explosivas para que sean más resistentes al agua y así poder detonarlas al paso de las embarcaciones militares”, dice el informe.

Yerson’ aprovecha la movilidad que le otorga el río San Juan, ya que todos sus movimientos en su mayoría se realizan a través de estos, teniendo influencia desde Palestina por el río Calima hasta los ríos Cajón Taparal, Sipi Surama, frecuenta los sectores de Copoma, Cucurrupi, Fugiado, Noanama, Cocove, ha provocado en varias ocasiones el confinamiento y desplazamiento de varias comunidades afro e indígenas, las más afectadas han sido San Miguel, Charco Largo, Charco Hondo, Taparal, Torra, Juntas de Tamana.

De igual forma, se han identificado varios casos depresiones a la población civil en los municipios que comprenden la región del San Juan como Itsmina, Sipi, Novita y Bajo Baudó. El informe de inteligencia destaca que por parte del ELN continúa el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y jóvenes, amenazas a líderes indígenas y estigmatización de la población por parte del frente guerrillero al mando de ‘Yerson’,