¿ICE está usando la fuerza de manera desproporcionada?: Abogado de inmigración colombiano responde

En los últimos días, las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha quedado bajo un intenso escrutinio tras una serie de incidentes que han reavivado el debate sobre el uso de la fuerza y las tácticas de la agencia. El caso que ha generado indignación es el de Joan Sebastián Guerrero, un ciudadano colombiano de 26 años que murió el pasado 13 de julio tras recibir disparos de agentes de ICE durante un operativo en Biddeford, Maine.

Lea también: “Truncaron un sueño y destruyeron una familia”: tío Joan Sebastián Durán, víctima de ICE en Maine

Guerrero contaba con permiso de trabajo, número de Seguro Social y una familia establecida en Estados Unidos. Inicialmente, las autoridades lo señalaron como el objetivo de la operación, pero posteriormente reconocieron que no era la persona que buscaban. ICE sostiene que el agente disparó al considerar que el vehículo representaba una amenaza para la seguridad pública, mientras que familiares, testigos y organizaciones defensoras de inmigrantes cuestionan esa versión y exigen una investigación independiente, especialmente porque los agentes involucrados no llevaban cámaras corporales.

La muerte del colombiano ocurrió apenas unos días después de otro tiroteo fatal protagonizado por agentes de ICE en Texas, donde murió Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo similar. Ambos casos, junto con otro incidente mortal registrado recientemente en Florida, han provocado críticas de líderes políticos, organizaciones civiles y defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes denuncian un aumento en el uso de la fuerza durante los operativos migratorios.

Como respuesta, la administración Trump ordenó la suspensión temporal de la mayoría de las detenciones de vehículos realizadas por ICE mientras se revisan los protocolos y se llevan a cabo investigaciones internas. Las muertes también han generado protestas en distintos estados y renovado el debate sobre la transparencia, la rendición de cuentas y el alcance de las operaciones migratorias en Estados Unidos.

En este caso y el uso desproporcionado de la fuerza por parte del ICE, en 6AM W habló Haim Vásquez, abogado de inmigración colombiano.

Desproporción de la fuerza de ICE

El abogado indicó que en los últimos meses ha existido una dificultad para coordinar las capacidades entre ICE y el Gobierno: “El gobierno ha recibido un capital muy amplio para contratar más empleados de ICE, pero con muy poco entrenamiento y con un número exigente de detenciones por día. Por consiguiente, con esas medidas que están utilizando de no identificarse, en muchas ocasiones inmigrantes que son detenidos sienten el miedo, el pavor y en ocasiones no saben que son oficiales de inmigración, y ahí es donde posiblemente bajo la falta de entrenamiento se presentan estas situaciones, donde hemos visto en menos de cinco días dos muertes”.

Le puede interesar: Embajada colombiana pide explicaciones a Estados Unidos por muerte de colombiano en operativo de ICE

¿Por qué no están usando cámaras?

El abogado comentó que como agente del ICE no tienen el requisito de usar las cámaras, esto se discutió en el congreso, pero la ley no pasó, entonces esto indica que ellos no tienen este requisito, solo si llegaran a portar la cámara deberían mantenerla encendida, de lo contrario, no.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: