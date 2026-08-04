¿Personería jurídica de Defensores de la Patria podría ser anulada?: magistrados del CNE responden

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¿Personería jurídica de Defensores de la Patria podría ser anulada?: magistrados del CNE debaten

La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de otorgar personería jurídica al partido Defensores de la Patria ha generado un fuerte debate jurídico entre los magistrados de la corporación.

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Mientras el magistrado Álvaro Hernán Prada defendió la decisión, la magistrada Alba Lucía Velázquez sostuvo que la decisión desconoce el artículo 108 de la Constitución Política. Y anticipó que la controversia terminará en el Consejo de Estado.

“Yo salvé voto porque la Constitución establece un régimen específico y taxativo para el reconocimiento de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos. El artículo 108 no consagra un criterio abierto de representatividad”, dijo.

Por su parte, Prada defendió que el reconocimiento no depende únicamente del artículo 108 de la Constitución: “El artículo 108 no debe ser analizado aisladamente, sino en conjunto con principios superiores (…) como la soberanía popular, la democracia participativa, el pluralismo político y la eficacia del voto.”

Y agregó que existen antecedentes en los que la personería jurídica fue reconocida por vías distintas al umbral electoral del 3 % para Congreso.

“La jurisprudencia nos ha permitido una línea diferente para otorgar personalidad jurídica, y no solamente nos ha permitido, nos ha obligado tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado”, señaló.

Finalmente, hizo referencia a casos como el de la Unión Patriótica, el Nuevo Liberalismo y Colombia Humana.

“La sentencia SU-316 de 2019 le permitió a Colombia Humana obtener su personería jurídica por haber quedado segunda en la competencia presidencial del 2018″, explicó.

Escuche la entrevista completa en 6AM W:

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