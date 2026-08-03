Link nuevo Sisbén: qué hacer si no puede ingresar a la Ventanilla Social, según Planeación Nacional

Cuándo entra en vigencia el RUI: Plataforma oficial del SISBÉN para verificar si está inscrito. Getty Images

Desde este sábado 1 de agosto de 2026, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) habilitó la Ventanilla Social para acceder a toda la información relacionada con el Sisbén, que ahora será el Registro Universal de Ingresos (RUI).

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De acuerdo con el Gobierno Nacional, el RUI se convertirá en la única herramienta de focalización de los subsidios, programas, proyectos y políticas de la oferta social del país.

“El RUI cruza información del Sisbén con datos de diferentes bases estatales a través del Registro Social de Hogares e integra datos de la DIAN, PILA, ministerios de Educación Nacional y Salud y Protección Social, Registraduría Nacional del Estado Civil y registros de propiedad, entre otras fuentes”, explicó el DNP.

Conviene mencionar que la medición de los ingresos de las personas que trabajan en la informalidad se medirá por tres vías: Ingreso observado (planillas de salud); ingreso estimado (según variables socioeconómicas) y autodeclaración (encuesta del Sisbén).

El DNP desmintió que se vayan a quitar subsidios de un día para otro y explicó que el RUI es un “instrumento neutral que clasifica según ingresos”, por lo que serán las entidades administradoras de cada subsidio las que definan la transición y los puntos de corte.

¿Por qué no carga el RUI?

Ante la demanda para consultar el nuevo RUI, la entidad emitió un comunicado este domingo para informar a los ciudadanos sobre la situación actual de la Ventanilla Social.

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Debido al alto volumen de visitas que se ha registrado de forma simultánea, el sitio web oficial ha presentado intermitencias y tiempos de carga lentos. Ante este panorama, el DNP realizó una serie de recomendaciones y aseguró que todas las personas podrán consultar su clasificación en el RUI.

Añadió que el equipo de tecnología de la entidad trabaja de manera permanente para optimizar la capacidad de los servidores.

Recomendaciones del DNP para consultar su clasificación

Con el fin de facilitar el acceso mientras se normaliza el servicio, el DNP compartió una serie de recomendaciones prácticas para consultar la Ventanilla Social:

Si durante el ingreso encuentra lentitud o intermitencias, le recomendamos intentar nuevamente en horarios de menor demanda, como las primeras horas de la mañana o en la noche.

Evite actualizar la página de forma repetida o realizar múltiples intentos consecutivos de acceso, ya que esto puede incrementar la carga sobre la plataforma y afectar su desempeño.

La información del Registro Universal de Ingresos (RUI) se encuentra protegida y disponible para la consulta de toda la ciudadanía.

Si no logra ingresar en un primer intento, podrá realizar la consulta nuevamente más adelante.

LINK oficial de la Ventanilla Social

Como se mencionó, desde el 1 de agosto todas las entidades deberán transitar hacia el RUI como único instrumento de focalización. Para los ya identificados por el Sisbén antes del 31 de julio de 2026, el proceso de ajuste se extiende hasta el 31 de octubre de 2026.

En ese sentido, las entidades deberán operar la Ventanilla Social, continuar aplicando la encuesta Sisbén cuando un hogar lo requiera, y adoptar su propio acto administrativo de transición con cronograma y estrategias de pedagogía ciudadana, según el Decreto 0662 del 26 de junio de 2026.

Si desea conocer su clasificación, podrá ingresar a: https://ventanillasocial.dnp.gov.co/

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