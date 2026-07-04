ELN atacó con drones explosivos la estación de policía de Tadó, Chocó

Ataque con drones cargados de explosivos a la estación de policía en Tadó, Chocó. Foto: Cortesía.

Chocó

La estación de Policía del municipio de Tadó en el departamento de Chocó fue atacada este sábado 4 de julio con explosivos lanzados desde drones, en hechos atribuidos al ELN.

Según informó la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, durante la jornada se registraron dos ataques con tres cargas explosivas. Aunque las detonaciones ocasionaron daños en la infraestructura de la sede policial, no se reportan uniformados ni civiles heridos.

Además, las autoridades indicaron que desde el 3 de julio se presentan combates y ataques con explosivos por parte del ELN en el municipio de San José del Palmar, donde tropas del Ejército Nacional continúan enfrentando a los integrantes de ese grupo armado.

Medidas de seguridad

Ante la grave situación de orden público, la mandataria departamental hizo un llamado a la ciudadanía para que evite acercarse a las estaciones de Policía mientras persista el riesgo de nuevos ataques. Según explicó, el ELN habría anunciado acciones violentas con motivo de un aniversario de esa organización armada.

“Rechazamos con vehemencia estos actos criminales que no solo afectan a la Fuerza Pública, sino que atemorizan a toda la ciudadanía”, manifestó la gobernadora a través de su cuenta en X.

Como respuesta a los ataques, la gobernadora de Chocó anunció la convocatoria inmediata de un Comité de Orden Público para destinar recursos del Fondo de Seguridad con el fin de fortalecer las capacidades antidrones de la Policía Nacional en el departamento.