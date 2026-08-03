MinDefensa Sánchez advierte al nuevo gobierno que contrato de aviones Gripen “no se puede reversar”

El contrato para la adquisición de los 17 aviones Gripen de la Fuerza Aeroespacial Colombiana no se puede reversar. Así lo aseguró el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, al afirmar que el proceso ya está jurídicamente comprometido con la firma del contrato y las vigencias futuras aprobadas por el Gobierno Nacional.

En entrevista con Sin Anestesia de La Luciérnaga de Caracol Radio, el ministro explicó que la compra está respaldada por dos documentos Conpes: uno que autorizó la contratación con recursos y vigencias futuras, y otro que corresponde al esquema de financiación, el cual aún se encuentra en trámite. Incluso reveló que este año ya se realizó un primer pago de 5.000 millones de pesos, mientras que el desembolso restante está previsto para el próximo año.

"No se puede reversar. Ahí hay dos Conpes. Uno en el cual se dijo: contrate, aquí hay vigencias futuras y recursos extraordinarios. Se firmó el contrato, este año ya pagamos cinco mil millones de pesos y el año entrante se paga el resto. El otro Conpes es cómo lo financiamos. Es similar a cuando usted compra una casa y luego ajusta el crédito, pero el compromiso ya está“, afirmó.

Pedro Sánchez también rechazó las versiones que hablan de presuntas irregularidades en la selección de los Gripen y sostuvo que la compra se realizó conforme a los procedimientos legales y técnicos.

"Eso es falso. No se pueden comparar peras con manzanas. La Contraloría ya dijo que se compró lo que necesitaba y acorde con los procedimientos respectivos. Nosotros no compramos simplemente aviones; compramos una capacidad de superioridad aérea, que son 17 aviones“, señaló.

Las declaraciones del ministro se conocen en medio de la discusión sobre el futuro del contrato con el cambio de gobierno y después de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, manifestara su intención de revisar los principales proyectos de adquisición de defensa. Según Sánchez, el contrato ya adquirió un nivel de compromiso que impide echar atrás la compra.