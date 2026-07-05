Tres soldados heridos tras combates con el ELN en Chocó: tres drones explosivos fueron derribados

Drones explosivos del ELN derribados por el Ejército en Chocó. Foto: Séptima División.

Chocó

Tres soldados resultaron heridos durante enfrentamientos con integrantes del ELN en el municipio de San José del Palmar, Chocó, en la tarde del sábado 4 de julio.

La gobernadora Nubia Carolina Córdoba, indicó que la escalada de violencia del grupo armado por la conmemoración de su aniversario incrementó los combates en ese municipio que habría dejado también a dos policías heridos.

Los hechos ocurren luego de que presuntos integrantes del ELN atacaran la vía Quibdó–Pereira, a la altura del corregimiento Playa de Oro, donde fueron incinerados dos vehículos de carga, lo que obligó al cierre temporal del corredor vial por varias horas.

En las mismas horas, la estacion de policía de Tadó fue atacada con drones cargados de explosivos causando daños en la infraestructura sin dejar civiles o uniformados heridos.

El Ejército también confirmó que “fueron neutralizadas 23 acciones terroristas y de propaganda de este grupo criminal, representadas en 17 banderas y seis pancartas puestas sobre las vías Medellín-Quibdó y Quibdó-Pereira.

La Séptima División indicó que además, en medio de las operaciones militares se han derribado tres drones con cargas explosivas.

Medidas de seguridad

Aunque la mandataria departamental dio un parte de normalidad en las vías de acceso y estaciones de policía con mayor riesgo, advirtió que Chocó continúa en estado de alerta por los reiterados ataques contra la fuerza pública, la infraestructura vial y el orden público.

No obstante, Córdoba indicó que las autoridades mantienen especial vigilancia en la cuenca alta y media de la subregión del San Juan y en la cuenca alta de la subregión del Atrato, zonas donde persiste el riesgo de nuevas acciones armadas.