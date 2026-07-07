ELN ha ejecutado 53 acciones terroristas en Chocó en menos de una semana: 16 con drones explosivos

Chocó

El departamento de Chocó está en alerta máxima de seguridad por una nueva escalada de violencia del ELN, con motivo del aniversario del grupo armado. Entre el 1 y el 6 de julio, las autoridades registraron 53 acciones terroristas que han dejado al menos a cinco uniformados de la fuerza pública lesionados.

De acuerdo con el Ejército Nacional, durante esos seis días se presentaron 29 lanzamientos de granadas artesanales y 24 acciones de proselitismo armado.

Uno de los hechos que más preocupa a las autoridades es el uso de drones con explosivos. En total se contabilizaron 16 ataques con estas aeronaves no tripuladas en los corregimientos de La Italia y El Trébol, en el municipio de San José del Palmar; en Noanamá, jurisdicción de Medio San Juan; y en el municipio de Río Iró.

La ofensiva también incluyó tres bloqueos sobre las vías que comunican al Chocó con Antioquia y Risaralda, además de la incineración de dos vehículos, situación que afectó la conectividad terrestre del departamento.

“Las acciones de propaganda colocando 18 banderas, 6 pancartas sobre las vías Quibdó-Pereira y Quibdó-Medellín, y el bloqueo en 3 puntos de la vía Quibdó-Pereira con 3 vehículos distintos, de los cuales 1 tenía artefactos explosivos, los cuales fueron detonados de manera controlada por las tropas”, detalló el brigadier general William Fernando Caicedo Benavides, comandante de la Décima Quinta Brigada.

El balance entregado por el Ejército señala, además, que fueron ubicados dos cilindros bomba, los cuales fueron detonados de manera controlada para evitar afectaciones a la población. Asimismo, se registraron dos hostigamientos contra tropas de la Brigada 15, que derivaron en combates, y la activación de un campo minado que, según la institución, no dejó militares heridos.

En medio de los ataques, las tropas lograron derribar tres drones cargados con explosivos, evitando, de acuerdo con el Ejército, posibles afectaciones tanto al personal militar como a la población civil.

Medidas de seguridad

Municipios como Tadó declaron toque de queda y ley seca como medida extraordinaria de seguridad tras los reiterados ataques del ELN contra estaciones de policía y bases militares.

Frente a la situación, el Ejército aseguró que mantiene reforzadas las operaciones militares y los dispositivos de control en el departamento con el propósito de contener las acciones del ELN y proteger a las comunidades afectadas por la crisis de seguridad.