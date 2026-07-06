Tadó decreta toque de queda y ley seca tras ataque con drones explosivos del ELN en Chocó

Ataque con drones cargados de explosivos a la estación de policía en Tadó, Chocó. Foto: Cortesía.

Chocó

El municipio de Tadó, en el departamento del Chocó, decretó toque de queda, ley seca y restricciones de movilidad como respuesta a la compleja situación de orden público que enfrenta la región tras los ataques del ELN durante el fin de semana.

Las restricciones se conocen después de que la estación de Policía de Tadó fuera atacada con drones cargados con explosivos, el pasado sábado 4 de julio. El atentado dejó graves daños en la infraestructura de la sede policial, aunque las autoridades confirmaron que no se registraron policías ni civiles heridos.

De acuerdo con el acto administrativo, la Alcaldía estableció ley seca en toda la jurisdicción del municipio desde las 6:00 p. m. del domingo 5 de julio hasta las 6:00 p. m. del martes 7 de julio prohibiendo el expendio, distribución, comercialización y consumo de bebidas embriagantes en establecimientos abiertos al público y espacios públicos y privados de acceso público. Asimismo, se indicó que se mantendrá vigente el toque de queda hasta las 6:00 a. m. del martes 7 de julio.

La administración también prohibió el estacionamiento y parqueo de vehículos, motocicletas y demás medios de transporte en los alrededores del Parque Principal Rey Barule, con el propósito de disminuir riesgos para la comunidad.

Chocó bajo amenaza

El departamento de Chocó está en alerta por posibles nuevas acciones terroristas del grupo armado, por lo que las autoridades mantienen las operaciones militares en las zonas con mayor riesgo.

En medio de los operativos desplegadas para contrarrestar la ofensiva del grupo armado, el Ejército Nacional informó que fueron neutralizadas 23 acciones terroristas y de propaganda del ELN, representadas en 17 banderas y seis pancartas instaladas sobre los corredores viales Medellín–Quibdó y Quibdó–Pereira.

La Séptima División del Ejército también confirmó que fueron derribados tres drones que transportaban cargas explosivas, evitando nuevos atentados en el departamento.

Entretanto, la situación de orden público también se agravó en el municipio de San José del Palmar, donde tres soldados resultaron heridos durante enfrentamientos entre tropas del Ejército Nacional e integrantes del ELN.