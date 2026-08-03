Ya entró en funcionamiento el RUI: Así puede descargar certificado del sistema que reemplaza Sisbén

Desde el pasado primero de agosto de 2026, el Registro Universal de Ingresos, RUI, se convirtió oficialmente en el nuevo instrumento para clasificar a la población colombiana de acuerdo con sus ingresos reales a partir de bases de datos de diversas entidades del Estado.

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El RUI recoge información de más de 40 entidades, entre las que se encuentran la Registraduría, DIAN, PILA, Ministerios de Educación, Salud, entre otras. Gracias a estos datos, el RUI es, a partir de la fecha antes mencionada, el único instrumento de focalización para los programas sociales y subsidios del Gobierno.

En ese sentido, con la entrada en funcionamiento de la nueva plataforma por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP), los usuarios en Colombia podrán consultar y verificar su información a través del portal de Ventanilla Social, como se explica paso a paso a continuación.

Paso a paso para descargar certificado del RUI

El Registro Universal de Ingresos, RUI, se encuentra alojado en el portal Ventanilla Social de Planeación Nacional, por lo cual, para acceder a sus datos, deberá seguir estos pasos:

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Ingresar al portal Ventanilla Social del DNP: https://ventanillasocial.dnp.gov.co/ Seleccione “Consulta RUI” en las opciones de la parte superior de la página. Escoja el tipo de documento e ingrese el número del mismo. Haga clic en “Consultar”. Verifique los datos de su hogar y clasificación. Seleccione “Imprimir” para guardar en formato PDF o imprimir directamente.

Cabe recordar que la entrada en vigencia del RUI no elimina otros instrumentos como el Sisbén, el cual seguirá siendo en el nuevo sistema una de las principales fuentes de información de las condiciones de los hogares colombianos.

¿Cómo corregir o actualizar los datos en el RUI?

Las entidades públicas y particulares que ejercen funciones públicas deberán transitar al RUI como elemento de focalización desde el primero de agosto. Sin embargo, tendrán hasta un año para concretar este proceso y adaptarse metodológicamente al nuevo sistema.

Por otra parte, los beneficiarios de programas sociales ya identificados a través del Sisbén antes del 31 de julio tendrán también un periodo de transición hasta el próximo 31 de agosto de 2026. Durante todo este lapso, las entidades deben brindar pedagogía clara a los beneficiarios.

De esta manera, según aclaró el DNP, las personas que consideren que su información está desactualizada en el RUI podrán consultar y solicitar la corrección de los datos en la Ventanilla Social, que funciona en las diferentes entidades territoriales del país.