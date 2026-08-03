Puntaje RUI: ¿Qué significan las letras A1, B2, C1 y D1? Explicación de ‘nueva clasificación’

Imagen de la Casa tomada de Colprensa Imagenes (Autor: Tras La Perla) // Imagen del dinero tomada de Getty imagenes (Autor: Fredy Sanchez) // Logo del SISBÉN tomado del Departamento Nacional de Planeación

Desde el 1 de agosto de 2026, Colombia inició la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), un nuevo instrumento que está pensado por el Congreso de la República mediante la Ley 2294 de 2023, y puesto en ejecución por medio del Decreto 0662 del 26 de junio de 2026.

En donde se reglamenta su funcionamiento, las reglas de transición y la fecha de inicio, con el propósito de fortalecer la identificación de los potenciales beneficiarios de los programas sociales del estado.

Más información: Paso a paso para consultar su clasificación del RUI, sistema que evoluciona el Sisbén: link oficial

¿El RUI va a reemplazar el SISBÉN?

El nuevo sistema busca completar el modelo actual del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBÉN), por medio de la incorporación de información proveniente de registros administrativos para lograr un vistazo más preciso de los hogares y de esta forma mejorar la asignación de subsidios y audaz del estado.

A diferencia del SISBÉN, que se basa principalmente en la información suministrada por los ciudadanos durante las encuestas, el RUI estará integrado por 47 entidades públicas que le suministran datos, entre ellas la DIAN, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Educación, con la finalidad de reducir las limitaciones de los sistemas sustentados exclusivamente en información autodeclarada.

A pesar de esto, es importante aclarar que el SISBÉN no desaparece con la entrada en vigor del Decreto 0662 del 26 de junio de 2026 o el RUI. La información recopilada por este sistema seguirá siendo una de las principales fuentes del Registro Social de Hogares, mientras que el nuevo modelo la completará con datos provenientes de registros administrativos para mantener actualizada la información de los hogares colombianos.

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¿El RUI va a quitar los beneficios del estado?

El RUI no determinará por sí solo quién ingresa o sale de un programa social. Esa decisión continuará siendo responsabilidad de las entidades encargadas de cada programa, las cuales utilizarán este instrumento como apoyo para mejorar la focalización de los recursos destinados a disminuir la pobreza.

La implementación del nuevo sistema contará con un periodo de transición de dos años, durante el cual las entidades realizarán los ajustes técnicos y operativos necesarios antes de adoptar plenamente el sistema. De está forma, el gobierno Petro ha reiterado que el RUI debe entenderse como un instrumento de focalización, y no como un mecanismo que, por sí solo, define la política social o determine automáticamente la entrega de beneficios.

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¿Qué significan las letras A1, B2, C1 y D1?

Con la entrada en funcionamiento del Registro Universal de Ingresos (RUI), si bien las clasificaciones por letras y números se mantendrán, cambiará la forma en que se determina a qué grupo pertenece cada hogar. En lugar de basarse principalmente en la información suministrada por los ciudadanos, el nuevo sistema complementará esa información con registros administrativos para realizar una selección más precisa.

Estas categorías permiten clasificar a los hogares según sus condiciones socioeconómicas y su capacidad para generar ingresos, información que sirve como referencia para que las entidades focalicen los beneficios, programas sociales y otras ayudas.

La clasificación se mantiene de la siguiente manera:

A1 - A5: Pobreza extrema

Comprende a hogares en situación de pobreza extrema. En este grupo los hogares estarán clasificados en 5 subgrupos, desde A1 hasta A5.

B1 - B7: Pobreza moderada

Corresponde a hogares en condición de pobreza moderada. Este grupo tendrá 7 subgrupos desde el B1 hasta el B7.

C1 - C18: Vulnerabilidad

Corresponde a hogares en condición de vulnerabilidad. Este grupo tendrá 18 subgrupos desde el C1 hasta el C18.

D1 - D21: Ni pobre ni vulnerable

Comprende hogares que no están en situación de pobreza. Este grupo tendrá 21 subgrupos desde el D1 hasta el D21.

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¿Cómo mirar el RUI?

Para consultar su puntaje y la ficha del hogar en el Registro Universal de Ingresos (RUI). Realice la consulta únicamente por la página oficial o siga los siguientes pasos:

Ingrese a la plataforma oficial de la Ventanilla Social.

oficial de la Ventanilla Social. Seleccione el tipo de documento de quien interese verificar.

de quien interese verificar. Digite el número del documento.

del documento. Haga clic en “Consultar”.

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