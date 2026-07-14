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14 jul 2026 Actualizado 15:01

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Medellín

ELN bloquea la vía Quibdó - Medellín: dos buses de pasajeros quedaron retenidos

El Ejército Nacional mantiene combates con integrantes del grupo armado en la zona.

ELN retiene a buses de Rápido Ochoa en la vía Quibdó - Medellín. Foto: Cortesía.

ELN retiene a buses de Rápido Ochoa en la vía Quibdó - Medellín. Foto: Cortesía.

ELN retiene a buses de Rápido Ochoa en la vía Quibdó - Medellín. Foto: Cortesía.
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Chocó

Integrantes del ELN mantienen retenidos a dos buses de la empresa Rápido Ochoa con 35 pasajeros y 4 conductores en la vía Quibdó - Medellín, desde la madrugada de este 14 de julio.

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados interceptaron los vehículos entre los sectores 17 y 18 de la carretera y obligaron a los ocupantes a permanecer retenidos mientras utilizaban los buses para bloquear el corredor vial, impidiendo el tránsito de otros vehículos.

Tras conocerse la situación, tropas del Ejército Nacional llegaron al lugar para atender la emergencia, lo que desencadenó intensos enfrentamientos con presuntos integrantes del ELN.

En medio de los combates, los dos buses permanecen inmovilizados y los pasajeros continúan en la zona, mientras las autoridades desarrollan operaciones para recuperar el control del corredor y garantizar su seguridad.

Laura Sampedro

Laura Sampedro

Comunicadora social y periodista con enfoque en territorio, género y derechos humanos. Con formación...

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