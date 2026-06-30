Hijos de funcionarios de la Fiscalía secuestrados por el ELN clamaron por la libertad de sus padres

Justicia

La tragedia del secuestro golpeó hace 13 meses a las familias de Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco, funcionarios de la Fiscalía que permanecen en poder del grupo armado ilegal ELN.

En entrevista con Caracol Radio, sus hijos enviaron un emotivo mensaje a sus padres, a quienes no pueden ver, escuchar ni mucho menos abrazar desde el 8 de mayo de 2025, cuando fueron secuestrados por esa estructura armada en el departamento de Arauca.

Rodrigo Antonio López Estrada

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Emiliano José López Marín aprovechó los micrófonos de Caracol Radio para enviarle un mensaje a su papá, con la esperanza de que, en medio de la selva, sea un aliciente para continuar esperando la anhelada libertad, de la que fue privado por trabajar en una entidad como la Fiscalía General de la Nación.

“Quiero decirle a mi papá que esté muy tranquilo, la familia y yo no lo hemos olvidado”, señaló.

Emiliano también expresó: “Quiero decirle a mi papá que él es mi más grande amor. Él es el mejor papá del mundo”.

Además, recordó que pronto se cumplirán 14 meses del secuestro y lamentó que durante ese tiempo no haya podido abrazarlo ni compartir con él.

“Mi papá está muy pendiente de mí, de mis citas médicas, de mis actividades académicas. Quiero a mi papá conmigo, lo necesito conmigo, a mi lado para abrazarlo y estar con él (…)”, afirmó.

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Los momentos perdidos

El joven también aseguró que “me duele el alma por los momentos que nos hemos perdido juntos, como mi graduación y los cumpleaños”.

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Jesús Antonio Pacheco

Jesús Pacheco secuestrado por ELN: “Señor Presidente, no más excusas. Queremos nuestra libertad” Ampliar Jesús Pacheco secuestrado por ELN: “Señor Presidente, no más excusas. Queremos nuestra libertad” Cerrar

Nicolás Pacheco también le envió un mensaje a su papá en la selva. Lleva el mismo tiempo esperándolo junto a sus dos hermanos, entre ellos un niño de siete años que pregunta por él con frecuencia y que, en medio de su inocencia, no entiende por qué no puede ver a su papá.

“Padre, usted es duro como una muralla y difícil de romper. Sea fuerte. El tiempo ya pronto se va a acabar. Ya pronto nos volverás a ver. Ya pronto volverás a estar con tu hijo pequeño. El más pequeño de todos, ese que te extraña con todo su corazón”.

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Nicolás, quien en aproximadamente dos años y medio se convertirá en ingeniero de sistemas, le pidió a su papá fortaleza.

“Sé fuerte. Sé lo más fuerte que puedas porque este es el reto más grande de tu vida (…)”.

Petición al Gobierno saliente y entrante

Emiliano, en nombre de su familia, les pidió al presidente saliente, Gustavo Petro, y al presidente electo, Abelardo de la Espriella, que no olviden que su papá sigue secuestrado por el ELN en algún lugar de la selva colombiana.

“Quiero decirles tanto al presidente Petro, que aún no ha terminado su mandato, como al presidente Abelardo de la Espriella, que agilicen los canales de diálogo, que tengan un acto de humanidad, de bondad, para que mi papá, Rodrigo Antonio López; su compañero, Jesús Pacheco, y los demás secuestrados regresen muy pronto a reencontrarse con sus familias”, dijo.

Añadió que “ya es justo y necesario que ellos regresen para poder abrazarlos y estar con ellos. Nosotros, los hijos, los extrañamos; necesitamos a nuestros padres, necesitamos de su amor, de su cariño, de su protección”.

“Yo extraño muchísimo a mi papá. Ya quiero abrazarlo, ya quiero estar con él, quiero compartir todos los momentos que nos hemos perdido. Así que, señor presidente Gustavo Petro, todavía hay tiempo de agilizar los canales de diálogo humanitario; y al señor Abelardo de la Espriella, que tenga un acto de humanidad, de bondad, para que estos funcionarios de la Fiscalía regresen pronto a la libertad”, concluyó.

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Por su parte, Nicolás también les envió un mensaje a los mandatarios saliente y entrante.

“Le pediría al presidente Petro, que aún no ha terminado su mandato, que por favor haga un último acto, que hasta lo beneficia a él: un acto humanitario que logre traer a un hombre a casa, porque ya son siete personas las que se quedan allí, en la selva; que logre traerlo a él, a su compañero y a los otros soldados que se encuentran cautivos”, afirmó.

También le pidió al presidente electo, Abelardo de la Espriella, que “ojalá lo logre traer de vuelta, sin ninguna complicación y sin tener que arriesgar la vida de mi padre”.