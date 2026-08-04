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04 ago 2026 Actualizado 17:38

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“Es una crisis económica y humanitaria”: Alcalde de Puracé por afectaciones de emergencia volcánica

El alcalde de Puracé se refirió al cambio en el estado de alerta del volcán Puracé a naranja y pidió ayuda al Gobierno Nacional por la emergencia

“Es una crisis económica y humanitaria”: Alcalde de Puracé por afectaciones por emergencia volcánica

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