“Es una crisis económica y humanitaria”: Alcalde de Puracé por afectaciones de emergencia volcánica
El alcalde de Puracé se refirió al cambio en el estado de alerta del volcán Puracé a naranja y pidió ayuda al Gobierno Nacional por la emergencia
“Es una crisis económica y humanitaria”: Alcalde de Puracé por afectaciones por emergencia volcánica
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