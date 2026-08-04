Cerro Matoso reduce el 50% de su operación, afectando el trabajo del 25% de sus empleados
El presidente de Cerro Matoso detalló también que las pérdidas económicas por los incumplimientos de Canacol son de alrededor de 1.500 millones de pesos diarios.
Cerro Matoso reduce el 50% de su operación, afectando el trabajo del 25% de sus empleados
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Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, conversó con 6AMW por la reducción operacional de la compañía en un 50% ante las restricciones de suministro de gas por parte de Canacol como su proveedor principal.
Mencionó que 550 puestos de trabajo se verían afectados al verse obligados a reducir su operación. “Nosotros tenemos 2.000 empleados directos e indirectos, lo que significa que el 25% de nuestros empleados”.
Detalló también que las pérdidas económicas por los incumplimientos de Canacol son de alrededor de 1.500 millones de pesos diarios. “Esto tiene un efecto económico en regalías, impuestos y contratación”.
“El país dejó de perforar en los últimos cuatro años, por lo que las reservas de gas han disminuido y es difícil encontrar un proveedor”, indicó.
¿Habrá sanciones para Cerro Matoso por no cumplir los objetivos?
A propósito, mencionó que, ante la difícil situación de suministro, tomaron la decisión de también reducir la oferta de productos en los mercados internacionales.
Escuche la entrevista completa aquí:
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...