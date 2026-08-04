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Cerro Matoso reduce el 50% de su operación, afectando el trabajo del 25% de sus empleados

Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, conversó con 6AMW por la reducción operacional de la compañía en un 50% ante las restricciones de suministro de gas por parte de Canacol como su proveedor principal.

Mencionó que 550 puestos de trabajo se verían afectados al verse obligados a reducir su operación. “Nosotros tenemos 2.000 empleados directos e indirectos, lo que significa que el 25% de nuestros empleados”.

Detalló también que las pérdidas económicas por los incumplimientos de Canacol son de alrededor de 1.500 millones de pesos diarios. “Esto tiene un efecto económico en regalías, impuestos y contratación”.

“El país dejó de perforar en los últimos cuatro años, por lo que las reservas de gas han disminuido y es difícil encontrar un proveedor”, indicó.

¿Habrá sanciones para Cerro Matoso por no cumplir los objetivos?

A propósito, mencionó que, ante la difícil situación de suministro, tomaron la decisión de también reducir la oferta de productos en los mercados internacionales.

Escuche la entrevista completa aquí: