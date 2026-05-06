“Es inadmisible el juicio revolucionario del ELN aplicado a 4 secuestrados”: Defensora del Pueblo

Bogotá

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, catalogó como inadmisible el llamado ‘juicio revolucionario’ que impuso el ELN a dos policías y a dos agentes del CTI de la Fiscalía secuestrados en Arauca.

“Hemos pedido a los grupos armados, al ELN, que es quien los tiene privados de la libertad, que el secuestro está completamente prohibido por el Derecho Internacional Humanitario. La libertad debería haber sido inmediata e incondicionada. El hecho de que, digamos, hagan una especie de juicio no valida esta privación de la libertad, y seguimos pidiendo la libertad inmediata, porque están poniendo unas condiciones para poder habilitar la libertad de estas personas”.

Iris Marín fue enfática en señalar que el secuestro es un delito y que la libertad se debe dar sin condiciones.

“Ellos están tratando de mostrar una cierta legalidad en la privación de la libertad dentro de su propio ordenamiento. Sin embargo, reitero, el secuestro, la privación, la toma de rehenes, la privación arbitraria de la libertad es un delito, no solo bajo el ordenamiento nacional, sino en el internacional también, y estas personas tienen que ser puestas en libertad, y no importa, digamos, este procedimiento no valida la práctica, que sigue siendo una práctica ilegal e ilegítima”.

La Defensora del Pueblo también le solicitó al Gobierno una atención directa para las familias de los secuestrados Jesús Antonio Pacheco, Rodrigo López Franki Esley Hoyos y Yordin Fabián Pérez.

“Las familias se han sentido solas, han acudido, pues, hemos escuchado desde la Defensoría del Pueblo el clamor de las familias, pero han sentido que no ha habido suficiente acompañamiento de parte del Gobierno Nacional”.

Recordemos que el ELN aplicó el llamado ‘Juicio Revolucionario’ que es un secuestro extendido a estos cuatro secuestrados del CTI de la Fiscalía y de la DIJIN.