Un soldado fue asesinado y seis más quedaron heridos tras reacción por secuestro masivo en Chocó: Foto suministrada.

Un soldado profesional fue asesinado y seis más resultaron heridos durante las operaciones militares que adelantaba el Ejército tras el secuestro de 39 personas, entre ellas un menor de edad, en Chocó.

El ataque ocurrió hacia las 6:30 de la mañana de este martes 14 de julio, en el sector La Guachoza, sobre la vía Quibdó–Medellín, cuando tropas del Batallón de Infantería N.° 12, de la Brigada 15, reaccionaban a la emergencia por el secuestro atribuido al ELN en el sector de Toldas, sobre la vía Quibdó–Carmen de Atrato.

Uniformados atacados mediante emboscada

De acuerdo con información preliminar, los uniformados fueron atacados mediante una emboscada mecánica por presuntos integrantes del Frente Manuel Hernández “El Boche” del ELN, lo que desató combates en la zona.

El soldado profesional asesinado fue identificado como Elibert Ducuara Mosquera.

Soldados heridos por ataque de presuntos integrantes del ELN

Entre los heridos se encuentra el soldado profesional Jean Carlos Vallejo Vargas, quien permanece en estado grave por heridas en la nuca y la cabeza. También resultaron heridos Edwin Loaiza Rodríguez, Juan David Gutiérrez Rojas, Feider David Martínez Álvarez, Diego Armando Suárez Álvarez y Duban Snyder Foronda Acevedo.

Las operaciones militares continúan en la zona para ubicar a los responsables del secuestro y del ataque contra las tropas.

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