Selección Colombia vs. Portugal en Mundial 2026: hora y cómo ver EN VIVO el duelo James - ‘CR7′

James Rodríguez (izquierda) y Cristiano Ronaldo (derecha). De fondo, el Hard Rock Stadium, escenario en donde Colombia y Portugal jugarán en la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Fotos: Getty Images.

Este sábado, 27 de junio, se cierra la larga fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en donde uno de los partidos más atractivos de la jornada será el cruce entre la Selección Colombia contra la Selección de Portugal.

El duelo, además de ser un partido muy atractivo, tendrá en cancha jugadores de talla mundial como Cristiano Ronaldo, James Rodríguez, Bruno Fernandes, Luis Díaz, Vitinha, Daniel Muñoz y Joao Neves.

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Por ello, en Caracol Radio le contamos todos los detalles de este juego, uno de los más esperados en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿A qué hora es el partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026?

Pues bien, el cruce entre ‘cafeteros’ y lusos será este sábado, 27 de junio, a las 6:30 de la tarde, hora de nuestro país.

Este juego será el que Colombia jugará en una franja horaria más temprana, pues los anteriores partidos los disputó a las 9:00 de la noche.

¿En dónde se jugará el partido Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026?

Este partido tendrá un tinte diferente, pues será el primero que la Selección Colombia juegue en territorio estadounidense desde que arrancó el Mundial 2026 el pasado 11 de junio.

Lo anterior porque sus dos anteriores partidos los jugó en México, específicamente en la Ciudad de México (Estadio Azteca), y en Guadalajara en el estadio Akron.

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Así, en esta oportunidad, la ‘Tricolor’ cruzará fronteras y jugará contra Portugal en el estadio Hard Rock de Miami.

¿Cómo ver EN VIVO el partido del Mundial 2026 entre Colombia y Portugal?

Usted puede seguir el partido entre la Selección Colombia y la Selección de Portugal por medio de la transmisión EN VIVO del ‘Fenómeno del Fútbol’ de Caracol Radio, o ver el minuto a minuto del juego en la página web de este mismo medio, alojado en la sección de deportes una hora antes del pitazo inicial

Por otro lado, y si lo prefiere, usted puede ver el partido por medio de los canales DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney +.

Así llega la Selección Colombia su juego contra Portugal en el Mundial 2026

Ahora, en materia deportiva, Colombia llega a este cruce estando ya clasificada a la ronda eliminatoria de 16avos del torneo, pues es primera del grupo K con 6 puntos, así que sin importar el resultado contra Portugal, avanzará.

Colombia ganó su primer partido contra Uzbekistán 3-1, e hizo lo propio contra la República Democrática del Congo tras vencerla 1-0 con gol del lateral Daniel Muñoz, que ya lleva dos tantos en su cuenta personal en el certamen.

¿Cómo llega Portugal a su partido contra Colombia en el Mundial 2026?

Finalmente, la Selección de Portugal liderada por Cristiano Ronaldo llega segunda del grupo K con cuatro puntos, y debe ganar para clasificar como primera o, por lo menos, empatar para ser segunda.

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Los lusos empataron en su debut contra la RD del Congo 1-1 y en la segunda fecha golearon 5-0 a Uzbekistán.

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