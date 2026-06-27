Titular confirmada de Colombia para enfrentar a Portugal de ‘CR7′ en Mundial 2026: esta es la nómina

Camerino de la Selección Colombia en partido del Mundial 2026. Foto: Getty Images. / Ryan Pierse - FIFA

Llegó la ‘hora cero’ para el partido más esperado del grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026: el duelo entre la Selección Colombia y el combinado nacional de Portugal comandado, nada más y nada menos, que Cristiano Ronaldo, ganador en cinco ocasiones del Balón de Oro.

Ahora, este juego será el reencuentro entre dos viejos conocidos, el mismo ‘CR7′ y James Rodríguez, pues en el pasado compartieron vestuario en el Real Madrid.

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Sin embargo no serán los únicos protagonistas, pues nuevas figuras también tendrán su papel, como los casos de Luis Díaz y Gustavo Puerta, para Colombia; y Vitinha y Joao Neves, de Portugal.

¿Cómo llega Colombia para su partido contra la Selección de Portugal?

Por otro lado, la Selección Colombia llega a este partido siendo primera del grupo y ya clasificada a la siguiente fase sin importar el resultado, pues cuenta con 6 puntos.

La ‘Tricolor’ derrotó en su debut 3-1 a Uzbekistán, y en la segunda fecha 1-0 a la República Democrática del Congo.

Así llega Portugal para enfrentar a Colombia en el Mundial 2026

Portugal, por su lado, debe ganar si quiere asegurar su paso, o empatar para, al menos, pasar como segunda.

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La selección de los lusos inició tropezando en su debut tras empatar 1-1 contra la RD del Congo, pero se reivindicó tras golear 5-0 a Uzbekistán.

En ese mismo juego, Cristiano Ronaldo rompió el récord de ser el primer jugador de fútbol en toda la historia en marcar en 6 mundiales diferentes.

Esta es la titular de la Selección Colombia para enfrentar a Portugal

Así las cosas, en Caracol Radio le contamos cómo formará el 11 titular de la Selección Colombia para enfrentarse a la Selección portuguesa.

Arquero:

Camilo Vargas

Defensas:

Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Déiver Machado;

Volantes:

Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez;

Delanteros:

Luis Díaz, Jhon Arias y Jhon Córdoba.

¿Cómo ver EN VIVO el partido Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026?

Para ver el Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026, usted puede hacerlo por medio de las señales EN VIVO de DirecTV, Caracol TV, RCN y Disney +.

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Ahora, si no puede verlo, ya sea porque no estará en su casa o por cualquier otro motivo, usted puede escuchar la narración del partido por medio de la señal EN VIVO del ‘Fenómeno del Fútbol’ de Caracol Radio, o seguir el minuto a minuto del juego por medio de la página web de este mismo medio.

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