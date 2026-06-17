Los 5 futbolistas de Colombia que jugarán su tercer Mundial: igualarán a ‘El Pibe’ y a Freddy Rincón

La Selección Colombia ya está lista para su debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, cuando este 17 de junio se vea las caras contra el seleccionado nacional de Uzbekistán, en lo que será la primera fecha de la fase de grupos para la zona K.

Ahora, este Mundial ya ha dejado muchas anécdotas para la historia: muchas selecciones que jugarán por primera vez este certamen, un México vs. Sudáfrica que repitió como partido inaugural (2010 y 2026), Messi empatando a Klose como máximo goleador en mundiales (16) y también jugadores que siguen sumando copas del mundo a su curriculum, como el caso de cinco colombianos que con este, llegarán a tres torneos de este tipo disputados.

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En Caracol Radio le contamos cuáles son.

¿Cuáles son los cinco jugadores colombianos que disputarán su tercer mundial?

Pues bien, se trata de James Rodríguez, David Ospina, Juan Fernando Quintero, Santiago Arias y Camilo Vargas.

Todos los anteriormente nombrados hicieron parte de la base de la Selección Colombia que marcó historia llevando a la Nación a un Mundial después de 16 años sin clasificar.

Los cinco futbolistas mencionados conformaron las plantillas de Colombia en Brasil 2014, Rusia 2028 y también estarán presentes en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Cabe recordar, por ejemplo, que de los cinco, todos jugaron al menos un partido en las anteriores des copas, menos Camilo Vargas, que no jugó, pero hizo parte de los convocados. Para esta edición será diferente, pues el portero bogotano es el titular en este ciclo.

Juan Fernando Quintero puede romper un récord que este Mundial 2026

Por otro lado, a parte de entrar en la lista de ser uno de los 7 colombianos que han jugado mundiales, Quintero puede romper el récord de ser el primer futbolista colombiano en marcar en 3 mundiales diferentes.

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‘JuanFer’ anotó contra Costa de Marfil, en la segunda fecha de la fase de grupos de Brasil 2014, y anotó contra Japón en la primera fecha de la fase de grupos de Rusia 2018.

Ningún otro jugador colombiano, en caso de que Quintero lo logre, ha podido antes llegar a este hito.

¿A qué hora jugará Colombia contra Uzbekistán en el Mundial 2026?

La Selección Colombia se medirá contra el combinado nacional de Uzbekistán este miércoles a las 9:00 de la noche, hora nacional.

El partido se jugará en el estadio Azteca, de la Ciudad de México. En este estadio también fue la inauguración del Mundial.

¿Cómo se puede ver EN VIVO el partido de Colombia contra Uzbekistán?

Para seguir el partido en vivo usted puede conectarse desde las 8:00 de la noche a la señal del ‘Fenómeno del Fútbol’ de Caracol Radio, o entrar al minuto a minuto que estará disponible en la página web de este mismo medio.

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Por otro lado, usted puede ver el encuentro entre Colombia y Uzbekistán por las señales de DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney +.

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